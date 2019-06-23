تتمثل وظيفة فيتامين "د" الأساسية في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور؛ لذلك يسعى العديد ممن يعانون نقصا في هذا الفيتامين لتعويضه بالمكملات الدوائية.

وكشف دراسة أمريكية جديدة عن أن تناول مكملات فيتامين "د" لا يمنع النوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه طالما ربط العلماء على مر السنين نقص فيتامين "د" بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما فيها مرض السكري وهشاشة العظام ومشكلات القلب والاكتئاب، وغيرها.

ودحضت دراسة جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية هذه النظرية، حيث وجدت الدراسة التي أجرتها على 80 ألف مشارك أن أولئك الذين يتناولون أقراص المكملات لم يكونوا أقل عرضة للخطر، مقارنة بالأفراد الذين تناولوا دواء وهميا.

Advertisements

وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة التي توصلت إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين "د" وضعف صحة القلب، لا يوجد الكثير من الأدلة على أن نقص فيتامين "د" يسبب أمراض القلب، أو أن الحصول على ما يكفي منه يمنع الإصابة بها؛ لذلك قرر الباحثون اختبار ذلك عن طريق تحليل 21 تجربة سابقة لفيتامين "د" وتبين أن تناول مكملات فيتامين "د" لم يمنع إصابة المشاركين بأزمات قلبية وسكتة دماغية.

وكشفت الدراسة عن أن المصدر الرئيسي لفيتامين "د" هو أشعة الشمس، التي يحصل عليها معظم الناس عن طريق المشي خارج المنزل.

وأوضحت الدراسة أن انخفاض مستويات فيتامين "د" يشير فقط إلى "نقص النشاط البدني، وبالتالي يعد مجرد علامة على تدهور الصحة العامة".

وكتب الباحثون أن نتائج الدراسة الجديدة "تدعم الجهود الرامية إلى كبح الهدر في الإنفاق على اختبارات وعلاجات فيتامين "د"، لدى السكان غير المعرضين لخطر النقص أو لغرض الوقاية من وفيات أمراض القلب، وفي الوقت نفسه، لا يعني ذلك أننا يجب أن نتخلى عن فيتامين د تماما، خاصة بالنسبة لمرضى الكلى وفرط نشاط الغدة الدرقية".

يذكر أنه من أبرز أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم تتمثل أساسا في الشعور بالتعب والإرهاق وآلام العظام وتعرق الجبين والاكتئاب.