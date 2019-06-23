كيفية الوقاية من العقم عند الرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 10:37 صباحاً - العقم هو عدم حدوث الحمل لمدة سنة رغم جماع متكرر دون استعمال مانع حمل. ويحدث عند 10- 15% من الزيجات وهو في ازدياد. وبصرف النظر عن أسبابه التي تم عرضها أكثر من مرة في أعداد سابقة، هل يمكن الوقاية منه منذ الصغر؟ البروفسور «موسى الكردي»، أستاذ واستشاري أمراض النساء، خريج جامعتي كامبريدج ودمشق، من مركز الخصوبة وأمراض النساء يوضح للأهالي كيفية تلافي العقم منذ الصغر.

الأسباب الرئيسية للعقم عند الزوج

عدم القدرة على الجماع أو القذف.

انعدام الحيوانات المنوية بالتحليل.

الوقاية من عقم الرجال

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أخذ لقاح المضاد للنكاف، جزء من اللقاح الثلاثي.

إنزال الخصية الهاجرة ما أمكن خلال السنة الأولى من العمر

في حالات عدم الرغبة بالحمل، يفضل ما أمكن استعمال الواقي الذكري، وذلك لمنع العدوى بالأمراض المنتقلة بالجنس، وعلى رأسها الكلاميديا والسيلان البني

بحال الجماع دون واقٍ ذكري والشكوى من حرقة بول، ولو كانت خفيفة جداً أو سيلاناً بسيطاً لسائل لزج من صماخ البول فيجب أخذ مضاد كلاميديا، مثال «إيزيثروسين» ومضاد التهاب لسيلان بني محتمل، مثال «بنسيللين» أو «أموكسيسيللين» فور الشعور بالأعراض، وذلك منعاً لانسداد الأقنية الناقلة للنكاف، بسبب الالتهاب.

التوقف عن التدخين والكحول .