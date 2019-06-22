"فايليسي".. عقار جديد لصحة المرأة في أمريكا

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رويترزالأحد 2019/6/23 12:43 صباحا بتوقيت أبوظبي
العقار اعتمدته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية
وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على دواء من إنتاج شركتيْ "بالاتن تكنولوجيز" و"أماج فارماسوتيكال" لمساعدة المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث على استعادة الرغبة في العلاقات الحميمية.
ويؤكد محلّلون أن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة في العلاقات الحميمية لدى المرأة قد يحقّق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار.
ويحفّز العقار الجديد، الذي يحمل اسم "فايليسي"، دروباً في المخ تساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.
ويدخل العقار الجديد في منافسة مع "آدي"، الذي تنتجه شركة "سبراوت"، وهو عبارة عن أقراص يومية جرى اعتمادها عام 2015.
وقال خبراء إن "فايليسي" يملك مزايا عدة مقارنةً بـ"آدي"، ومنها قلة آثاره الجانبية وسرعة فعاليته، وعدم الحاجة إلى تناوله بشكل يومي.
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