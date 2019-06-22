إليك أسهل طريقة لتحضير سلطة "الستيك" اللذيذة

يمكنك التغير والخروج عن المألوف في تقديم طريقة تحضير السلطة، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير سلطة الستيك اللذيذة، والتي تعد من أكثر أنواع السلطات التي يمكنها أن تجميع مجموعة مميزة من البروتينات المفيدة، والمميزة.

وقت التحضير: ١٢ دقيقة

وقت الطبخ: ٨ دقيقة

الكمية: 6 أفراد

ويمكن تقديم طريقة تحضير سلطة الستيك على أصولها، حيث إنها أحد أطباق المطبخ الأمريكي الشهيرة، ويمكن تجربتها وأن تتمتع بمذاق لذيذ وصحي، ويمكن تقديمها بجانب الأرز، أو البطاطس المقلية، والعيش التوست المحمص.

طريقة تحضير سلطة الستيك

مقادير سلطة الستيك:

1 باوند ستيك لحم (455 جرام)

¼ كوب زيت زيتون، مقسم (60 مللي)

1 ملعقة كبيرة توابل مشكلة

2 ملعقة صغيرة ملح كوشير، مقسمة، بالإضافة إلى المزيد حسب الرغبة

6 فصوص ثوم، مقطعة شرائح رقيقة

12 أونصة فاصولياء خضراء (340 غرام)

2 كوب طماطم عنبية الشكل (300 غرام)

2 حبة فليفلة صفراء، مقطعة إلى شرائح عريضة ( ½ 2 سم)

1 كراث أندلسي كبير، مقطع شرائح رقيقة

3 ملعقة كبيرة نشا ذرة

زيت الكانولا للقلي

1 رأس خس أحمر، مفرومة

للتزيين:

½ كوب زبادي يوناني كامل (140 غرام)

¼ كوب قشدة حامضة (55 غرام)

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة كبيرة مزيج توابل

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1 ملعقة صغيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة ماء بارد، إذا لزم الأمر

1 ملعقة صغيرة ملح كوشير

فلفل أسود طازج، حسب الرغبة

طريقة تحضير سلطة الستيك:

1- سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية). ضعي ورقة زبدة على صينية فرن.

2- افركي الستيك بملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، مزيج التوابل ملعقة صغيرة من الملح. اتركيه في البراد حتى يصبح جاهزًا للشواء.

3- في وعاء متوسط، اخلطي الملعقتين المتبقيتين من زيت الزيتون مع الثوم، الفاصوليا الخضراء، الطماطم، الفلفل الرومي والملعقة الصغيرة المتبقية من الملح. وزعي الخضار على صينية الفرن المُعدة وحمريه لمدة 15 دقيقة، حتى تبدأ الطماطم في التشقق.

4- أضيفي الكراث المقطّع إلى وعاء متوسط الحجم. قسمي الكراث بأصابعك حتى ينفصل إلى حلقات فردية. انخلي نشا الذرة فوق الكراث وقلبيه حتى يغطى.

5- سخني 2 بوصة (5 سم) من الزيت في مقلاة كبيرة حتى يصل إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).

6- على دفعات، اقلي الكراث لمدة دقيقتين، وقلبيه في منتصف المدة، حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا. انقليه إلى صحن مبطن بمنشفة ورقية لتصفيته ثم تبليه بالملح.

7- سخني مقلاة على نار متوسطة عالية. حمري الستيك بها لمدة 2-3 دقائق على كل جانب، حسب السمك، إلى أن ينضج بدرجة متوسطة أو كاملة حسب درجة النضج المرغوبة. اتركيه يرتاح أثناء تحضير الصوص، ثم قطعيه شرائح رقيقة.

8- حضري الصوص: في وعاء متوسط، اخلطي الزبادي مع القشدة الحامضة وعصير الليمون ومزيج التوابل والمستردة. خففي المزيج بالماء إذا لزم الأمر. تبليه بالملح والفلفل.

تجميع سلطة الستيك:

9- في وعاء كبير، قلبي الخضروات المشوية مع الخس. وزعي فوقهم شرائح اللحم والكراث المقلي.

10- وزعي الصوص على سلطة الستيك ثم قسميها بين أطباق التقديم، قدميها بجانب المتبقي من الصوص.

فوائد تناول سلطة الستيك:

وتصنف سلطة الستيك ضمن أفضل الوصفات الصحية لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، ونسبة ضئيلة من الكوليسترول، بالإضافة إلى ان سلطة الستيك تحتوي على كمية الألياف التي يمكن ان تعد مفيدة للغاية لمن يتبعون حميات غذائية، وأنظمة غذائية صارمة.

ويمكن تناول سلطة الستيك خلال بين وجبة الغداء والعشاء، أو على وجبة العشاء بمفردها، ويمكن تقديمها في الوجبة الرئيسية بجانب الطعام، ولكن لا يجب تناول اللحوم بجانب سلطة الستيك، وذلك حتى لا تسبب في رفع مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم.

وتعتبر سلطة الستيك مناسبة للحوامل، ومرضى القولون والسكري، والضغط ايضا، والرياضين، والأطفال، وذلك لأنه لان سلطة الستيك تحتوي على مجموعة لا بأس بها من العناصر، حيث يمكن ان تعطي سلطة الستيك الجسم السعرات الحرارية التي يحتاجها.



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