أميركي يحصد ثروة بـ80 مليون دولار وطليقته تُقاسمه الثروة

شارك رجل أميركي بيانصيب بعد انفصاله بعامين عن زوجته، ويبدو أنها كانت ضربة حظ موفقة، إذ فاز بثروة وصلت إلى 80 مليون دولار، لكن الحظ لم يكتمل أو صار منقوصا بنصف حظ، عندما أمرت محكمة في شيكاغو بأن يدفع نصف ثروته الناجمة عن اليانصيب، لمطلقته كجزء من تسوية الطلاق.

ووفقا إلى موقع "فوكس نيوز" الإخباري فقط طلق ريتش زيلاسكو، من مدينة ديترويت، زوجته ماري بيث قبل عامين من فوزه باليانصيب في العام 2013.

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واعتبرت المحكمة فوزه بيانصيب "ميغا مليونز" جزءا من ممتلكاته، التي ينبغي أن يتقاسمها مع مطلقته، وفقا لما ذكره موقع "ديترويت فري برس"، ويبدو أن محامي الزوج لم ينجح في الدفاع عن موكله ضد تقسيم الأموال أو الثروة.

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ونقل موقع "ديترويت" الصحافي عن المحامي قوله "كان ريتش محظوظا.. وما حصل معه من فوزه باليانصيب هو حظه الكامل وليس حظ مطلقته ماري".

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