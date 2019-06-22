احتفال في حائل بوصول أول سعودية تقود طائرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر الكابتن طيار السعودية ياسمين الميمني، وهي أول امرأة قادت طائرة في المملكة، وهبطت بها في مطار "حائل". وأظهر الفيديو لحظة استقبال منتسبي مطار "حائل" في المملكة للكابتن الطيار ياسمين الميمني بالتحية والتصفيق لحظة دخولها، ولقيت ياسمين الميمني تشجيعا وثناء من السعوديين في مواقع التواصل. وحصلت ياسمين الميمني "29 عاما" على رخصة طيار خاص من الأردن، ومن ثم أكملت تدريباتها في الولايات المتحدة بـ300 ساعة تدريب حصلت بعدها على رخصة طيار تجاري. اقرأ أيضا: العمل الشاق قد يؤخر إنجاب المرأة للأطفال واستبدلت الكابتن الطيار بعد ذلك الرخصة الأميركية بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت فرصتها مؤخرا. وتمكنت الكابتن طيار ياسمين الميمني من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها بين القصيم وتبوك، بعد انضمامها لشركة طيران سعودية، بطائرة من نوع ART بعد معاناة قاربت 6 سنوات منذ حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني دون أن تجد فرصة للعمل في أي شركة طيران. وعينت شركة "طيران نسما" السعودية، ياسمين الميمني رسميا في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بأن تقود طائرة في بلدها. قد يهمك أيضا: سيدات توضحن أزماتهن داخل مجال التكنولوجيا "العمل" تؤكد على عدم تعديلات في تنظيم عمل المرأة