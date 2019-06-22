10 أسباب تكشف سر ارتباط الأب ببناته عن أولاده في عيد الأب

مع استمرار "غوغل" بالاحتفال بعيد الأب، فقد نرى أن هناك روابط كبيرة بين الأب وأبنائه، وخصوصا مع بناته تختلف عما يربطه بأبنائه، وهو الأمر الذي يحير العديد من الأمهات حول مدى حب الفتيات بوالدهم وارتباطهم به بشكل كبير.

ويعتقد الكثيرون أن دور الأب أمر بالغ الأهمية في تشكيل الفتيان في سن الرشد، ومع ذلك فإن الكثير منهم لا يفهمون تمامًا التأثيرات التي يمكن أن يتركها الآباء على بناتهم، إذ أن هناك العديد من علماء النفس في وقت قريب قاموا بالتركيز على الارتباط بين الأم والطفل باعتباره التأثير الأساسي وراء شخصية الطفل، ولكن أجريت دراسات تُظهر أن الأب له تأثير أكبر على أطفاله من الأم عندما يتعلق الأمر بتشكيل السلوك.

وفيما يلي سنوضح لكم 10 سببً يكشف عن مدى ارتباط الأب ببناتهم بشكل أفضل عن أولادهم، وفقا لما جاء في موقع "baby"، وتشمل:

1- الرجل الأول في حياتها:

وبالنسبة لكل فتاه فإن والدها هو الشخص الأول التي يمكن أن تقابله في حياتها، حيث أجرت أخصائية علم النفس الدكتورة ليندا نيلسون دراسة لمدة 15 عامًا على النساء، ووجدت أنهم كانوا يتمنون دائمًا أن تكون علاقاتهم مع آبائهم أقرب عاطفيًا، للتحدث معهم بشكل مريح عن القضايا الشخصية مثل الزواج والطلاق وتعاطي المخدرات والكحول ، والمسائل المالية ، والاكتئاب ، واضطرابات الأكل.

2- الأب هو الحامي الأول لابنته:

وغريزة الرجل هي الحماية حيث نجد أن الأب دائما يسعى لحماية زوجته وأطفاله.

3- الابنة تكون الأكثر حنية على والدها:

غالبا ما يتم تعليم الأولاد أن يكونوا أكثر سيطرة على عواطفهم، غلا ان الفتيات قد يكونوا أكثر عاطفية،لذا فهي تكون حنونة بشكل اكبر على والديها من الأولاد.

4- يحب الأب ابنته بنفس القدر الذي يحب والدته إن لم يكن أكثر:

في حين أنه من المعترف به على نطاق واسع أن الآباء يلعبون دورًا كبيرًا في صب شخصية الأولاد ، إلا أن تأثيرهم على الفتيات ليس مفهومًا بشكل كبير، حيث يحب الآباء بناتهم بشكل اكبر يكونوا على أتم استعداد لمحاربة الكون في سبيلهم.

5- الابنة تحرك عواطف أبيه عن الولد:

وقد تجد حركات الفتيات تجاه أبائهم واهتمامهم الشديد بهم، وحرصهم على صحتهم بشكل مبالغ فيه، يحرك مشاعر الأب، ويجعله أكثر تعاطفا، ورحمة في التعامل معهم عن أولاده.

6- الفتاة تلفت انتباه أبيها:

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وقد نجد معظم الآباء يميلون إلى أن يرزقني بولد، وذلك حتى يشاركه اهتماماته، ولكن عندما يرزقون بفتاة فإن الاختلاف فيما بينهم يجذب انتباه الرجل، وهو ما يجعله أكثر تركيزا معها عن أولادة.

7- الابنة أكثر طاعة لأبيها وتأييدا لرأيه:

أظهرت الدراسات أن الفتاة تميل إلى تفضيل ذوق والدها في الموسيقى والدورات المهنية والسياسة ، وحتى تميل إلى إبداء رأيه وطاعته. والدها يشبه كأس النظرة إلى العالم الخارجي ، وهذا الانعكاس هو تعزيز لغروره ، وهذا يجعل الآباء يميلون بشكل طبيعي نحو بناتهم ويظهر لهم المزيد من المودة.

8- عامل العمر:

يؤثر العمر على طريقة ارتباط الفتاة بوالدتها ؛ حيث ان الفتيات في مختلف أعمارهم يرتبطون بوالديهم بشكل مختلف، تميل علاقة الفتاة إلى التغيير والتطور ، مفضلة أحد الوالدين على الآخر، بينما قد يكون للابن علاقة ثابتة مع والديه طوال حياته.

9- هي المدللة دائما:

وتبقى الفتاة عند أبيها مهما كبرت وتزوجت ورزقت بأطفال تبقي صغيرة، والمدللة في عين أبيها.

10- ليس هناك منافسة بينهم:

وقد تجد الفتاة دائما ما تجادل والدتها في اغلب الأمور، وهو ما يجعلهم يعاملون بعضهم البعض بمبدأ الند، إلا أن الأب يميل إلى التأثير العاطفي على ابنته، مما يساعد على بناء شخصياتهم وقدراتهم على اتخاذ القرار في وقت لاحق من الحياة.

وتميل الفتيات اللاتي ليس لديهن ارتباط وثيق مع آبائهن إلى تطوير مشكلات سلوكية وصعوبة التكيف مع المواقف التي يواجهونها في الحياة. كما ذكرنا سابقًا ، فإن شخصية الأب الغائب ، أو الأب البعيد عاطفيًا ، يمكن أن تتسبب في نمو طفلة أكثر انطوائيًا ، مع آراء متحيزة ومتذبذبة مع الجنس الآخر ، وصعوبات في تكوين روابط دائمة مع الرجال.

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