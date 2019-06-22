هل تعانين من تقلصات الدورة الشهرية؟.. استعيني بهذه الأطعمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني الكثيرات من المتلازمة السابقة للدورة أو تقلصات شديدة أثناء الدورة، فتلجأن إلى أخذ الكثير من المسكنات للتغلب على الآلم، ولكن ذلك ليس صحيًا.

فبدلًا من اللجوء إلى المسكنات المضرة، يمكنك التغلب على تلك التقلصات بأطعمة طبيعية ولذيذة أيضًا، فمن خلال مجلة "باسل" نقدم لكِ مجموعة من الأطعمة التي تخفف تقلصات الدورة الشهرية:

الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تعد خيارًا آمنًا ولذيذًا للتغلب على تقلصات الدورة الشهرية، كما أنها صحية أيضًا، خاصة لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من تلك التقلصات المؤرقة.

الموز

يساعد الموز في التخلص من التقلصات لاحتوائه على البوتاسيوم، والذي يؤدي خفض مستوياته إلى الإصابة بالتقلصات والتشنجات أيضًا.

الأناناس

يتميز الأناناس باحتوائه على العديد من الفيتامينات والإنزيمات التي تساعد على استرخاء عضلاتك لمقاومة التقلصات والتشنجات، كما يعزز الأناناس أيضًا من الحالة المزاجية.

سمك السلمون

سمك السلمون غني بأوميغا 3 وفيتامين د، وكلاهما يساعد على محاربة تلك التقلصات المؤلمة ويريحك منها دون الحاجة إلى مسكن.

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الزبادي

يعد الزبادي من أكثر الأطعمة الغنية بالكالسيوم الذي يساعد في تخفيف التقلصات، فلا تترددي في تناوله على الفطور في الفترة السابقة للدورة الشهرية وأثنائها أيضًا.

بذور الكتان

مثل سمك السلمون، تتميز بذور الكتان بغناها بأوميغا 3 الذي يساعد في منع حدوث تلك التقلصات وتشنج العضلات.

الجوز

تناول حفنة من الجوز أو عين الجمل يحميكِ من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة، وذلك لأنها تمد الجسم بأوميغا 3.

زبدة الفول السوداني

بالإضافة إلى الخيارات التي سبق ذكرها أعلاه، يمكن لملعقة من زبدة الفول السوداني أن تساعدك في التخلص من التقلصات والتشنجات، وذلك لأنها غنية بفيتامين E.

بذور زهرة عباد الشمس

على غرار زبدة الفول السوداني، تحتوي بذور زهرة عباد الشمس على فيتامين E، كما أنها تتميز بكونها وجبة خفيفة للغاية ولذيذة أيضًا.