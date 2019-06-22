5 نصائح قبل السفر إلى المصيف لأصحاب مرض "البهاق"

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وتزامنها مع الأجازات الصيفية الدراسية يلجأ معظم الأشخاص والعائلات للهروب من زحام القاهرة وبعض المدن لأماكن المصايف لقضاء عطلتهم الصيفية على الشواطئ ولكن معاناة البعض من الأمراض الجلدية كالبهاق تمنعهم من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي في بعض الأحيان مثل غيرهم ويكونوا أكثر حذرا.

وقال الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الأمراض الجلدية بطب المنيا والمتخصص في علاج البهاق، إن مريض البهاق يتأثر بأشعة الشمس التي تحمل الكثير من الأشعة المفيدة والقليل من الأشعة الضارة لذلك يجب أن يكون هناك ضوابط لكيفية تعرضه لأشعة الشمس في المصايف بالتحديد وفصل الصيف بصفة عامة.

وأكد الفكهاني في منشور على حسابه على موقع "فيسبوك" أنه يجب على مريض البهاق أن يتفادى التعرض الشمس في المصايف في الفترة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مشددًا على أنه يمكن له أن يتعرض لأشعة الشمس فيما بعد الساعة الثالثة بشكل طبيعي بل ومطلوب لأنها تكون مفيدة جدًا له في تلك الفترة.

وشدد الفكهاني، على أنه يمكن أيضًا لمريض البهاق أن يتعرض لأشعة الشمس في المصايف في الفترة ما قبل العاشرة صباحًا بشكل طبيعي.

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وأتم الفكهاني: "يجب أن يستخدم مريض البهاق واقي الشمس كل ساعة وليس كل ساعتين كالمعتاد بل ويستخدم كميات أكبر على المنطقة المصابة في وقت تعرضه لأشعة الشمس في المصايف".



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