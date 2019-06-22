أوقات "ممارسة اليوغا" للاستفادة مِن فوائدها المتعدّدة

يحتفل العالم الجمعة باليوم العالمى لليوغا، ورغم فوائدها المتعددة فإن البعض لم يفكر في ممارستها، حيث تساعد على الاسترخاء والسلام النفسي وطرد الأفكار السلبية، لكن إذا فكرت في ممارسة رياضة اليوغا، فعليك معرفة الأوقات الصحيحة التي يتوجب عليك ممارستها فيها، حتى تتمتع بأكثر قدر ممكن من فوائدها، وذلك حسب موقع stylecraze.

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وأجمع الخبراء على أن أفضل وقت لممارسة اليوغا هو في الشروق أي الصباح الباكر وتحديدًا بين 5 إلى 7 صباحًا، لتصبح عادة ممارسة اليوغا شبيهة بتناول كوب القهوة أو الشاي مع بدء يومك لتصبح ممارسة صباحية منتظمة، إذ إن التنفس في الهواء الطلق في الصباح مثاليًا ويساعدك على الاستعداد لتحديات اليوم، أما إذا كنت ترغب في ممارستها كتمرين جسدي رياضي، فيمكنك اختيار وقت شروق الشمس أو الغروب..

ولا ينصح بممارسة اليوغا خلال فترة الظهيرة وساعات النهار، لأنه وقت الغداء وتناول الوجبات، ويحتاج الجسم إلى وقت كاف للراحة وهضم الطعام حتى يستفاد بممارسة اليوغا، أي بعد تناول الطعام بـ4 أو 6 ساعات.

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