تمرينات عليك ممارستها إذا كنت تُعاني مِن مغص وآلام المعدة

يعاني البعض من مغص وآلام المعدة، وهذه المشكلة الصحية لها أسباب كثيرة كعدم انتظام عملية الهضم أو الإمساك أو تناول الطعام غير الصحي، وغيرها.

توجد علاجات كثيرة لمشاكل المعدة والمغص لكن تظل الطرق الطبيعية هي الأفضل لما لها من فوائد كثيرة جدا على الجسم ولا تسبب أي مضاعفات سيئة وفي مقدمة هذه الطرق تمارين اليوغا.

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عرض موقع "boldsky " الهندي طريقة عمل أحد تمارين اليوغا الصحية التي تساعد على علاج تشنجات المعدة والمغص.

- اجلس بشكل مستقيم مع فرد الساقين للأمام.

- حافظ على شكل العمود الفقري منتصب.

- استنشق الهواء وافرد اليدين للأمام بشكل موازٍ للرأس.

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- انحنِ ببطء للأمام وألمس قدميك.

- استنشقي وعقد بطنك وحاول الاحتفاظ بالمركز لمدة 60-90 ثانية.

- حفاظ على وضع رأسك بحيث تكون متجهة إلى أسفل والتنفس.

- كرر هذا التمرين 10 مرات.

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