نبض القلب غير المنتظم يُصيب الشخص بمرض آلزهايمر

أكدت دراسة حديثة أجريت في كوريا الجنوبية أن الإحساس بسرعة النبض أو غير المنتظم قد يزيد من خطر إصابة الشخص بآلزهايمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبين الباحثون المشرفون على الدراسة أنه قد تمنع الأوعية التالفة أو المسدودة الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى مناطق العضو الحيوي، مما يتسبب في موت خلايا الدماغ، مما يمكنها من التأثير على ذاكرة الشخص أو مهاراته اللغوية.

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وقال الدكتور بويونج جونغ أستاذ في قسم أمراض القلب داخل جامعة يونسي، إن دقات قلب غير منتظمة يمكن أن تسبب آثارا سلبية على الجسم، وتسبب في خطر الإصابة بمرض آلزهايمر، وهي أكثر أشكال الخرف شيوعًا، بنسبة 31%، حيث يحدث هذا الشكل من الخرف عندما ينجم عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

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وأضاف جونغ أن هذا الأمر يعني أن الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالإصابة بالرجفان الأذيني سوف يصابون بمرض ألزهايمر، حيث ظهرت عليهم علامات التدهور المعرفي.

وتابع الأستاذ المشارك غريغوري ليب، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة ليفربول، أنه استمرت الدراسة نحو سبع سنوات، قام 10435 من المشاركين بتطوير الرجفان الأذيني، منهم 2522 إلى ما يعادل (24 في المائة) تم تشخيص إصابتهم بالخرف.

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