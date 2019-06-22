8 نصائح لحماية عمودك الفقري أثناء القيادة

العمود الفقري مُعرَّض دائماً للإصابة بمشكلات صحيّة نتيجة أخطاء شائعة تُرتكب أثناء قيادة السيارة، والتي ربما تقود للإصابة بانزلاق غضروفي أو ما هو أخطر من ذلك، إذا لم تنتبه إلى وضعيّة جلوسك أمام مقود السيارة.

وقال الدكتور أحمد سامي، استشاري الأشعة الداخليّة في مصر، إنَّ عدداً كبيراً منّا يقضي وقتاً طويلاً في سيارته بشكل شبه يومي، لذا علينا أن نعرف كيف نتصرف بشكل صحي للعمود الفقري.

وأضاف أنَّ هناك بعض الأخطاء الشائعة أثناء القيادة التي قد تؤدي إلى مشكلات صحيّة في العمود الفقري، منها الجلوس لفترات طويلة على نفس الوضعيّة، الأمر الذي يتسبب في أضرار لعضلات الرقبة والظهر والذراعين، مما يؤثر عليهما مع مرور الوقت وقد يتطوَّر الأمر لانزلاق غضروفي.





وحذَّر من الابتعاد كثيراً للوراء بعيداً عن عجلة القيادة، والإسراف في استخدام التكييف، أو ازدياد عرق الظهر أثناء الجلوس.

وهناك بعض الأعراض التي توضِّح إصابتك بالانزلاق الغضروفي منها الشعور بالألم، التنميل، الوخز، ضعف العضلات، صعوبة الوقوف أو الجلوس، الشعور بألم مفاجئ عند القيام ببعض الحركات أو برودة جانب من الجسد.

ووجّه الدكتور أحمد سامي بعض النصائح لاتباعها أثناء القيادة من أجل تجنُّب أي إصابة في العمود الفقري، وهي:





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1- الكرسي يجب أن يكون قريباً من عجلة القيادة.

2- الركبتان في مستوى أعلى من الحوض.

3- الظهر يجب أن يكون مفروداً.

4- تجويف الظهر يجب أن يكون مسنوداً.

5- الاستعانة بوسادة صغيرة.

6- تغيير وضعية الجلوس من آنٍ إلى آخر.

7- ضبط مسند الرأس الموجود في ظهر المقعد بما يناسب طول رقبتك.

8- الحصول على استراحة كل فترة أثناء القيادة.



