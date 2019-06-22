إنفوجراف.. 8 فوائد صحية لماء الورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعد ماء الورد من أفضل المكونات الطبيعية التي تحافظ على صحة وجمال البشرة، وهو عبارة عن سائل يُصنع من الماء وبتلات الورد، واستخدامه شائع في المنتجات التجميلية والعطور؛ لما له من فوائد ورائحة مميزة، كما يستخدم لأغراض طبية أو لإضافة نكهة لبعض الأطعمة.

ويحتوي ماء الورد على عناصر غذائية ومركبات مهمة يحتاجها جسم الإنسان، مثل فيتامينات "D،C،E،B،A"، فضلاً عن غناه بمواد مضادّة للأكسدة.

كما يتميز بدوره في تعديل المزاج وتخفيف الاكتئاب، وعلاج التوتّر العصبي، وتحسين الهضم، وعلاج حب الشباب والعديد من الفوائد الأخرى.

الإنفوجراف التالي يعرض أهم فوائد وخصائص ماء الورد العلاجية..



