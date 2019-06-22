ماري بيل حرب تكشف الأطعمة المسرّعة لحرق الدهون.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسعى المرأة دائمًا الى الحفاظ على رشاقتها، سواء من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية الصارمة، أو تناول نظام غذائي يحد من تراكم الدهون.

لذا؛ تكون المرأة في بحث دائم عن كيفية حرق الدهون، ولو كان ذلك من خلال اعتماد بعض الطرق التقليدية كتناول خل التفاح، الماء الساخن مع الليمون.. الخ.

وفي هذا السياق؛ عرضت اختصاصية التغذية، ماري بيل حرب، في فيديو "فوشيا" الأطعمة والنصائح التي يمكن اعتمادها لتسريع عملية حرق السعرات الحرارية.