كيف تفسرين لطفلك مهن الأنبياء ببساطة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 01:37 مساءً - ثمّن الله سبحانه قيمة العمل، بل اعتبره نوعاً آخر من العبادة، وذلك حتى يوضح لنا أهمية العمل في المجتمع، فقد قال تعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة "105": "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"، وهنا في هذه الآية أمرنا الله بالعمل؛ لأن بدون العمل لا يمكن أن تستمر الحياة، وبالتأكيد لكل شخص عمل خاص به، وفقاً لتخصصه، أو لما يستطيع فعله، ثم نتبادل المنافع من خلال الأعمال المختلفة.

مهن الأنبياء

عليك عزيزتي الأم أن تفسري لطفلك المؤمن الصغير تلك الآيات، التي تحمل مهن الأنبياء؛ حتى يستوعب أهمية العمل. إليك تفسيراً بسيطاً لطفلك الصغير عن مهن الأنبياء المذكورة في القرآن:

1 - مهنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: عمل رسولنا الكريم في بداية حياته في رعي الأغنام، وجاء ذلك في الحديث الشريف الذي قال: "ما بعث اللهُ نبيًّا إلا رعى الغنمَ"، فقال أصحابُه: وأنت؟ فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكةَ" [صحيح البخاري].

وأغناه الله سبحانه وتعالى بمال زوجته السيدة خديجة، حيث قال تعالى في سورة الضحى: "وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ"، أي أن الله سبحانه وتعالى رزقه مال السيدة خديجة لكي يعمل في التجارة، وبعد نزول الوحي، أصبحت مهنة الرسول الأساسية هي تبليغ الدعوة ونشر الإسلام، حيث قال تعالى في سورة الإسراء "105": "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا".

2 - مهنة سيدنا إدريس: عمل في خياطة الثوب، فقال سبحانه وتعالى: "وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ"، أي أن سيدنا إدريس كان يحيك الثياب، وهو أول من استخدم الإبرة لخياطة ثوب من الكتان.

3 - مهنة سيدنا نوح: كانت حرفة سيدنا نوح النجارة، وهو من صنع فلكاً لينجو هو والمؤمنون، حيث قال تعالى في كتابه: "فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ".

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4 - مهنة سيدنا إبراهيم: كان سيدنا إبراهيم بنَّاء، فهو من قام ببناء الكعبة، وساعده ولده سيدنا إسماعيل، فقال تعالى في كتابه الكريم: "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم" سورة البقرة "127".

5 - مهنة سيدنا داوود:عمل سيدنا داوود في الحدادة، فقد كان حداداً يصنع الدروع، حيث قال تعالى في كتابه المنزل: "وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" سورة سبأ "10- 11".

6 - مهنة سيدنا عيسى: كان سيدنا عيسى يعمل بالطب، وهي إحدى المعجزات التي ميزه بها الله جل وعلا، حيث قال تعالى: "وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ".

7- مهنة سيدنا موسى:عمل سيدنا موسى في رعي الغنم، وقال تعالى في ذلك: "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ" سورة طه "17-18 ".