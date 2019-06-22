علمي طفلك مفاتيح الاستغفار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 يونيو 2019 01:37 مساءً - هل تودين أن تعلمي طفلك شيئاً يجلب له السعادة والبركة في صحته ورزقه وعمره؟ هل تودين أن يدفع الله الضرر عن ابنك ويبعد عنه المرض أو البلاء؟ وأن يظل لسان صغيرك رطباً بذكر الله؟ إذا كانت إجابتك (نعم)، فعليك أن تعوديه وتعلميه الاستغفار، والذي سيكون مفتاحاً لعدة أبواب أمامه، وكلما أغلق باب، فتحه الله له بالاستغفار.

تقول إيمان الغامدي "معلمة التربية الإسلامية في إحدى دور تحفيظ القرآن في الرياض": إن الاستغفار هو حل كل المشاكل، فمن لزم الاستغفار كان الله بجواره دائماً وأبداً.

أسباب الاستغفار