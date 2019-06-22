شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير لمواجهة الشخير والان مع التفاصيل

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه يمكن مواجهة الشخير ببعض التدابير البسيطة مثل إتباع إيقاع نوم واستيقاظ منتظم والإقلاع عن التدخين والخمر.

وأضاف المركز الألماني أن ممارسة الرياضة باعتدال أو أخذ حمام دافئ أو كمادات باطن الساق الرطبة تساعد على إفراز هرمون "الأُكسيتوسين"، الذي يثبط هرمون التوتر النفسي "الكورتيزول"، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والتمتع بنوم هانئ.

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وبالإضافة إلى ذلك، يساعد شرب كوب من الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب في مواجهة الشخير.

وأشار المركز الألماني إلى أنه في بعض الحالات قد يمثل الشخير مشكلة خطيرة، حيث إنه قد يشير إلى الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس لبضع ثوان أو لعدة دقائق، ما يشكل خطراً على الحياة.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي على أية حال استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة للتحقق من سبب الشخير وعلاجه.