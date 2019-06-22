شكرا لقرائتكم هل تستطيع مواقع التواصل التنبؤ بحالتك الصحية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرف وسائل التواصل الاجتماعي عنك أكثر مما تتخيل، فعلى سبيل المثال قد يتمكن فيسبوك من معرفة حالتك الطبية، بحسب دراسة حديثة.

في الدراسة الجديدة، التي نشرت تفاصيلها شبكة سي إن إن الأميركية، ونقلتها وكالة الأناضول، تمكن الباحثون من التنبؤ بـ21 نوعاً من الحالات الطبية تتراوح بين الحمل واضطرابات الجلد من خلال تحليل ملفات تعريف الأشخاص على فيسبوك.

ووجدت الدراسة أن تحديثات حالة فيسبوك لديك فعالة بشكل خاص في التنبؤ بمرض السكري، وأمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والذُّهان.

وستُنشر الدراسة، الأربعاء، فيبلوس وان، وهي مجلة علمية يمكن للعامة الاطلاع عليها.

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وقالت الدراسة: "تنعكس شخصية المستخدمين، وحالتهم العقلية، وسلوكياتهم الصحية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكلها ذات تأثير هائل على الصحة".

ولإجراء الدراسة، ربط الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وإجمالا، نظر الباحثون في تحديثات 949 مليوناً و530 حالة فيسبوك، عبر 999 مشاركاً، كانت مشاركاتهم أطول من 500 كلمة.

وحدد الباحثون اللغة التي من المحتمل أن تشير إلى السلوك المميز أو أعراض بعض التشخيصات.

ومع ذلك، حذرت الدراسة من أن قوة لغة التواصل الاجتماعي للتنبؤ بالتشخيص تثير أسئلة موازية بشأن الخصوصية وملكية البيانات.