نيمار يثير الجدل بصورة مع بنزيمة

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، صورة تجمعه بالفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط شائعات تتحدث عن قرب رحيله عن صفوف النادي الفرنسي.

ولم يوضح نيمار، الذي لا يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل للإصابة، المكان الذي التقى فيه بنزيمة ولم يرفق أي نص مع الصورة.

ونشر بنزيمة، الذي لا يشارك مع منتخب بلاده منذ فترة، الصورة عبر حسابه على موقع "أنستقرام" أولا، ورد عليها نيمار الذي يواجه مشكلات في الآونة الماضية آخرها اتهامه في قضية أخلاقية.

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وازدادت التكهنات في الآونة الأخيرة حول مستقبل نيمار واحتمالية رحيله عن سان جيرمان بعد موسمين في نادي العاصمة الفرنسية.

وتشير الكثير من وسائل الإعلام البرازيلية وكذلك الإسبانية إلى أن برشلونة سيكون الوجهة الجديدة لنيمار، لكن ريال مدريد يبدي أيضا استعداده، بحسبها، للحصول على خدمات صاحب القميص رقم "10".

وتوافق الأمر مع التقارير الفرنسية التي تؤكد استعداد باريس سان جيرمان للتخلي عن نجمه البرازيلي مقابل 300 مليون يورو.

وفي حال رحل نيمار (27 عاما) بهذا المقابل فسيكون مجددا أغلى صفقة في التاريخ بعدما انتقل لسان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.