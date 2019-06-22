عادات صباحية تحرصين عليها يوميًا تجعلك تبدين أكبر في العمر

هل تعلمين أن الخطوات اليوميّة التي تقومين بها صباحًا يمكن أن تؤثّر على بشرتك، فتزيد من تعبها وفقدانها للحيويّة، كما تتسبّب بتوسّع مسامها وظهور التجاعيد عليها. تعرّفي فيما يلي على مجموعة من العادات الصباحية التي تجعلك تبدين أكبر بعشر سنوات.

1- الإفراط في تنظيف البشرة:

تحتاج بشرتنا بعد ساعات النوم الطويلة إلى ما يوقظها بنعومة، ولذلك فهي لن تحتاج صباحًا سوى إلى القليل من الماء ذات الحرارة المعتدلة لإنعاشها. ويُشدّد الخبراء في هذا المجال على أن تنظيف البشرة من آثار الماكياج، والغبار، والإفرازات قبل النوم كاف، أما الإفراط في التنظيف فقد يؤدي إلى نتائج عكسيّة كونه يزيد من جفاف البشرة ويتسبّب بتوسع المسام والظهور المبكر للتجاعيد كونه يحرم الجلد من الطبقة الدهنيّة-المائية الحامية لها.

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2- عدم استعمال المصل:

إذا كنتِ تخافين على بشرتكِ من التعرّض المباشر للشمس وتستعملين مستحضرات حامية بشكل يومي، فاعلمي أنه عليكِ أن تخافي أيضًا عليها من التلوث الذي يُعرّضها للشيخوخة المبكرة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن نسب التلوث ترتفع بشكل كبير في محيطنا مما يُعرّض بشرتنا للمزيد من الجذيرات الحرة المؤذية. ولذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بتبنّي عادة استعمال مصل مضاد للأكسدة صباحًا قبل تطبيق كريم النهار. ابحثي عن أنواع من المصل تكون غنيّة بمضادات أكسدة فعّالة مثل الفيتامينات من فئة C وE بالإضافة إلى حمض الفيروليك، والشاي الأخضر، والليكوبين.

3- الإكثار من تناول القهوة:

يتسبب الإفراط في تناول المشروبات المنبّهة كالقهوة والشاي في جفاف البشرة، ولذلك يُنصح بتناول كوب من الماء مع كل فنجان من هذه المشروبات للحفاظ على ترطيب الجسم. ويُذكر أن جفاف البشرة من الأسباب الرئيسيّة لشيخوختها المبكرة، وتوسّع مسامها، وظهور التجاعيد عليها.

4- إهمال ممارسة الرياضة:

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إن ممارسة 20 دقيقة من التمارين الرياضيّة صباحًا كافٍ لتنشيط الدورة الدمويّة في كامل الجسم بشكل عام وفي الوجه بشكل خاص. وتساعد الرياضة في تعزيز ترطيب البشرة وحماية خلاياها من الشيخوخة المبكرة ولذلك نجد أننا نبدو أكثر شبابًا بعد ممارسة التمارين الرياضيّة.

5- تطبيق الكثير من الفاونديشن:

إن تغطية شوائب البشرة (تجاعيد، بثور، بقع) بطبقة سميكة من الفاونديشن والبودرة لن يجعلكِ تبدين أكثر إشراقًا وشبابًا، بل على العكس ستؤدّي إلى إبراز عيوب بشرتكِ.

لحلّ هذه المشكلة، استعملي أنواعًا من الماكياج تحتوي عناصر مرطّبة مثل الحمض الهيالوريني لتمليس الخطوط الصغيرة، واستعيني بأنواع الفاونديشن والبودرة العاكسة للإشراق كونها تلفت النظر إلى نضارة البشرة وتخفي عيوبها.

6- لا تخرجي من المنزل بدون نظاراتكِ الشمسيّة:

يُشكّل محيط العينين منطقة حسّاسة جدًا تظهر عليها أول التجاعيد في الوجه. ولذلك يُنصح بعدم إهمال العناية بها وحمايتها باستعمال مستحضرات مناسبة لطبيعتها ووضع نظارات شمسيّة لدى الخروج من المنزل.

احرصي على استعمال كريم خاص بمحيط العينين صباحًا ومساءً، وابحثي عن الأنواع الغنيّة بالحمض الهيالوريني إذا كانت بشرتكِ جافة والأنواع الغنيّة بالكافيين إذا كنتِ تعانين من الهالات الداكنة. ولا تنسي تطبيق كريم حماية من الشمس يرتفع معدّل حمايته إلى 30SPF على كامل الوجه بما في ذلك محيط العينين بشكل يومي.

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