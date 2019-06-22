علاج البواسير بالأعشاب وطرق منزلية سهلة

يحتاج علاج البواسير عادة الى الخضوع لعملية جراحية تساعد على استئصالها. وهي تعني حدوث ورم في المستقيم وفي فتحة الشرج ما يسبب الألم. وتنتج هذه المشكلة عادة عن تناول اطعمة لا تحتوي على الكثير من الالياف وعن المعاناة المتكررة من الامساك او الاسهال. وقد تحدث ايضاً بسبب زيادة الوزن وحمل الاشياء الثقيلة او العامل الوراثي. والمفاجأة انه يمكن علاج البواسير في المنزل باستخدام وصفات طبيعية.



علاج البواسير بالأعشاب

يمكن علاج البواسير من دون الحاجة الى الخضوع لعملية جراحية وذلك باللجوء الى مكونات تتوفر في المنزل.

نبات الـ Hamamelis

يتمتع هذا النبات بخصائص تساعد على تقليص الأوعية الدموية وتسريع عملية شفاء الأنسجة ومكافحة الالتهابات والحد من الشعور بالألم. ولهذا ينصح باستخدام خلاصته المركزة من اجل علاج البواسير.

زهور نبات البابونج

تساعد على تهدئة البواسير والتخفيف من الالم الذي ينتج عنها. ومن المفيد استخدام خلاصتها على شكل كمادات لعلاج هذه المشكلة كما يمكن اضافتها الى ماء حوض الاستحمام.

نبات القطيفة

يتمتع هذا النبات ايضاً بخصائص تساعد على تقليص الأوعية. وفي حال استخدام خلاصته على شكل كمادات خارجية يشكل مضاداً فعالاً للالتهابات ومعقماً ومهدئاً ومخففاً للألم.

الرمان

يعتبر قشر هذه الفاكهة مفيداً من اجل علاج البواسير. فهو يحتوي على مواد تساعد على تسريع عملية الشفاء. اما حباتها فهي غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتقويتها.

كستناء الحصان

تؤدي درواً فعالاً ومهماً في التخلص من هذه المشكلة لأنها تؤثر على النسيج الضام في الأوعية الدموية وتعمل على تقويته.

الألوفيرا

في حالة المعاناة من مشكلة البواسير ينصح بوضع القليل من الألوفيرا على المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يحدّ من الشعور بالوجع والحريق.



علاج البواسير بطرق منزلية سريعة

الى جانب استخدام تلك المكونات يمكن ايضاً تحضير وصفات منزلية فعالة تساعد على علاج البواسير.

الثلج

للاستفادة منه في علاج البواسير يجب وضع قطعة من الثلج في قطعة نظيفة من القماش وتطبيقها ككمادة على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق. ومن المفيد تكرار الوصفة عدة مرات يومياً. فالثلج يساعد على انقباض الأوعية الدموية ويخفف الورم والألم في الوقت نفسه.

عصير الليمون

يجب في هذه الحالة عصر حبة ليمون وتبليل قطعة قماش ناعمة ونظيفة بالعصير مع التدليك اللطيف. وينصح أيضاً بشرب كوب من الحليب الدافئ يحتوي على عصير نصف حبة ليمون وشربه كل 3 ساعات يومياً.

زيت اللوز

يساعد هذا الزيت على علاج البواسير وللاستفادة من خصائصه تبلل به قطعة من القطن وتمرر على المنطقة المصابة. فهذا يجعلها طرية ويحد من الشعور بالالم. ولمزيد من الفائدة ينصح بتكرار الوصفة عدة مرات في اليوم الواحد.

زيت الزيتون

من الجيد تدليك منطقة البواسير بهذا الزيت لأنه يكافح الالتهابات ويعزز مرونة الأوعية الدموية.

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف

في حال المعاناة من مشكلة البواسير يجب تناول الاطباق التي تحتوي على الحبوب الكاملة والالياف مثل الخضار والفواكه.

عسل الساحرة

يساعد استخدام هذا النبات على تخفيف الألم والحكة المزعجة. كما انه يضع حداً للنزيف. وهو ايضاً غني بالزيوت المكافحة للالتهابات. ولهذا يمكن الاستفادة منه بشكل فعال في علاج البواسير.



خل التفاح



يعتبر هذا الخل دواء مفيداً لهذه المشكلة المزعجة. فهو يساهم في تقليص الأوعية الدموية وورمها واحمرارها. ولهذا يجب وضع القليل منه على قطعة من القطن وتدليك المنطقة المصابة بواسطتها. فهذا يخفف الألم والاحمرار.

أكياس الشاي الأسود

يحتوي هذا الشاي على حمض يساعد على تخفيف الوجع والانتفاخ. وفي هذه الحالة يجب نقع اكياس منه في القليل من الماء الساخن ثم نزعها وترك الشاي يبرد. وبعد ذلك تبلل به المنطقة المصابة بواسطة كمادة طبية لمدة 10 دقائق. وينصح بتكرار الوصفة 3 مرات يومياً.



شرب المياه

لا يمكن علاج مشكلة البواسير والتخلص منها بطريقة فعالة من دون شرب كمية كافية من الماء. ومن المهم ايضاً تناول الفواكه والخضار الغنية به مثل البطيخ والخيار وغيرهما.

عمل مغاطس دافئة

لهذا فوائده الكبيرة ايضاً بالنسبة الى الأشخاص الذين يعانون من هذا الالتهاب المزعج. ولهذا توضع كمية كافية من الماء في وعاء كبير ويتم الجلوس فيه.



تنظيف منطقة الشرج دائماً

لهذه النصيحة اهمية كبيرة حيث من الضروري تنظيف هذه الفتحة جيداً من بقايا الاوساخ بالماء ثم تجفيفها بلطف. فهذا يمنع تهيج بشرتها ومن تعرضها لتأثير الجراثيم الضارة.



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عدم استخدام ورق المراحيض الجاف

فهذا يسبب تفاقم المشكلة. ولهذا يجب استبدال ورق المرحاض الجاف بورق رطب لا يحتوي على المواد المعطرة.

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قبل علاج البواسير من الضروري الانتباه الى الاسباب التي ادت الى حدوث المشكلة وهي متعددة ومختلفة.



- الحمل

قد يسبب الحمل هذه المشكلة لأنه يؤدي الى حدوث اضطراب هرموني يسبب ضعف الأغشية. كما انه يزيد الضغط على الأوعية الدمويّة ومنها تلك الواقعة في منطقة الشرج.



- الجهد أثناء عمل الأمعاء



ويحدث هذا عادة عند الاصابة بالإسهال أو الامساك المتكرر.

الإصابة بالامساك

وخصوصاً اذا كان متكرّراً ومزمناً. ففي هذه الحالة يتم الضغط على منطقة الشرج ما يزيد احتمال حدوث البواسير.



الجلوس المطول والمتواصل على حوض المرحاض

فهذا يحدث ايضاً الضغط على الاوعية ومنطقة الشرج وتظهر بعد ذلك الحاجة الى علاج البواسير.

الوزن الزائد والسمنة

يعتبر الوزن الزائد من العوامل التي تسبب حدوث هذه المشكلة وخصوصاً في حال عدم ممارسة الرياضة والجلوس لوقت طويل. فهذا يحدث ضغطاً على الشرج كما انه قد يؤدي الى الاصابة بالإمساك.



الإسهال المزمن

كما هي حال الامساك المتكرر يمكن الاسهال المزمن ان يسبب تهيج البواسير ايضاً. ولهذا الافضل مراجعة الطبيب.



اتباع الحميات الغذائيّة قليلة الألياف

تظهر مشكلة البواسير ايضاً لدى الاشخاص الذين لا يتناولون الاطعمة الغنية بالالياف والفواكه والخضار، اضافة الى عدم شربهم للماء والسوائل المفيدة.

الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة

والسبب انها تحتوي على الكثير من التوابل والبهارات التي تسبب تهيج منطقة الشرج. كذلك ينصح بتجنب تناول الأطعِمة الغنية بالسكر الأبيض والأرز اضافة الى الخبز البيض والمُعجنات.



العوامل الوراثيّة

يزداد احتمال المعاناة من هذه المشكلة في حال كان احد الوالدين يعاني منها.

رفع الأشياء الثقيلة

لأن هذا يحدث ضغطاً على منطقة الشرج وأوعيتها الدموية. كذلك قد يحتاج إلى علاج البواسير الاشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة.



