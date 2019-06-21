تعرفي على أحدث وأجمل نقشات الحنّاء لعام 2019

نقش الحنّاء هواية تختارها الكثير من الفتيات، بخاصة إذا كانت لهنّ مناسبات خاصة ومقربة، كما أنها من العادات والتقاليد ببعض البلاد، حيث تختار الصبيّة رسومات الحناء المختلفة، للمسة مميزة نستعرض لكِ أحدث وأجمل نقشات الحنّاء لعام 2019.

من الممكن أن تختاري الشكل الهندي، والذي عادة ما يكون برسومات أقرب قليلًا إلى الأشكال الهندسية، مع بعض التزيين، وتمتد إلى أطراف اليد، وكذلك المعصم، وتكون باللون الأحمر، وتجمع بين الطراز العربي والهندي.

الرسومات البوهيمية هي من أحدث نقوشات الحنّاء لهذا العام، كرسومات الريش مع بعض الأشكال المزخرفة التي تضيف لمسة فخمة لاطلالتِك، بخاصة وإن كنتِ تحبين الذوق الرقيق الناعم.

كذلك رسومات الحنّاء باللون الأبيض، قد ظهرت مؤخرًا بين الصبايا، والآن يمكنكِ اعتمادها، برسومات كلاسيكية تناسب ذوقكِ، كما أنها تمنحكِ اطلالة مثالية.



اختاري رسمة الحناء الناعم

أو يمكنكِ أيضًا اختيارها بروسومات الميتالك، مع اختيار الرسمة التي تريدينها، لتزيين قدميكِ ويديكِ أيضًا.

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وإذا كنتِ لا تحبين كثيرًا رسومات الحناء، فاختاري رسم الأصابع فقط، وهي من الطرق العصرية لرسومات الحنّاء، مع بعض النقاط البوهيمية التي تمنحكِ شكلًا مختلفًا وجذابًا، واتركي اختيار اللون بحسب ذوقكِ الخاص.

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