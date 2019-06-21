تعرفي على سر تبييض البشرة على طريقة المرأة الكورية

تتميز النساء الآسيويات بشكل عام والكوريات بشكل خاص، ببشرة ناعمة حريرية فائقة النضارة، فما هو السر وراء هذه النقاوة؟ إليكِ سر تبييض البشرة على طريقة المرأة الكورية.

أسباب جمال بشرة المرأة الكورية

النوم لفترات كافية لا تقل عن 7 ساعات يوميًّا، وذلك للحدّ من ظهور انتفاخات العين والهالات السوداء.

ترطيب البشرة والذي يتم تطبيقه بالاتجاه الأعلى وصولًا إلى أسفل البشرة.

تحرص الكوريات على تطبيق الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة.

تهتم الكوريات بنضارة بشرة الرقبة، حيث يقمنَ بترطيبها بشكل يومي، ويحرصن على استخدام الكريمات الغنية بفيتامين C، والتي تحفّز إنتاج الكولاجين.

تناول كمية كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 كالأسماك، إضافة إلى الخضار والفواكه.

القيام بتمارين العضلات المخصصة للوجه، والتي تساعد على شدّها.

استخدام التونر مرتين في اليوم بعد تنظيف البشرة بالماء والصابون.

استخدام الكريمات المرطبة الليلية والنهارية غير الدهنية، سريعة الامتصاص.

طرق تبييض بشرة المرأة الكورية

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التنظيف الدقيق للبشرة

تقوم المرأة الكورية بتنظيف وجهها مرتين في آنٍ واحد، حيث إنها تقوم باستخدام غسول سائل للتخلص من المكياج والأوساخ والزيوت المتراكمة على البشرة، وبعدها تستخدم الزيت المنظف لإزالة الشوائب والبكتيريا، وفي المرة الثانية

تستخدم منظّفًا رغويًّا خفيفًا، وتطبقه بشكل دائري على الوجه، ومن ثم تنظف البشرة جيدًا.

مساج الوجه

بعد تنظيف البشرة بشكل عميق وجيّد، تقوم بتدليك بشرتها بشكل ناعم، حتى تنشّط الدورة الدموية، وبالتالي تحصل على بشرة مثالية متوهجة.

التقشير

تعمد المرأة الكورية تقشير وجهها مرة على الأقل في الأسبوع، وذلك حتى تتخلص من أيّ دهون وخلايا ميتة، وتقوم بالتركيز على منطقة الأنف والجبهة والوجنتين، كونها من أكثر المناطق إفرازًا للزيوت.

السيروم الغني بالفيتامينات

يُعتبر السيروم من المواد التجميلية الروتينية التي تستخدمها المرأة الكورية، وذلك كونها تحتوي على الغليسرين والأحماض المهمة للبشرة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تحويها.

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