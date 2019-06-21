إليكي أفضل ماركات البرايمر لبشرة جاهزة للمكياج

البرايمر هو الخطوة الأولى التي تبدأ البشرةلصبيّة بها عند وضع المكياج، من أجل إخفاء العيوب وتوحيد لون البشرة، ولطالما ينصح خبراء المكياج باعتماد أنواع جيدة ومعروفة من البرايمر، بخاصة وأنه الطبقة الأولية التي تضعها الفتاة على وجهها مباشرة قبل وضع أيّ مستحضرات مكياج أخرى. وقد اخترنا لكِ في "سيدتي.نت"، مجموعة من أفضل أنواع البرايمر لبشرة جاهزة للمكياج.

Charlotte Tilbury

إذا كنتِ تحبين مظهر المكياج الناعم واللين على بشرتِك، فهذا هو الأنسب لبشرتكِ، لهذا نتوقع أن يكون مثاليًّا للبشرة الجافة، بفضل خصائصه العاكسة للضوء، سيمنحكِ توهجًا جميلًا مع تقليل ظهور التجاعيد والعيوب.

Smashbox



يُعتبر واحد من أشهر أنواع البرايمر بعالمنا العربي والعالم كله، وهو ما جعل الشركة المنتجة تصدّر لنا أنواعًا مختلفة تناسب كل أنواع البشرة، إذ يمنحها مظهرًا مميزًا، ويخفي كل العيوب.

The Ordinary



مع تركيبة رائعة يحتوي Primer Fluid Primer من The Ordinary على ملمس خفيف الوزن يشبه المصل (ما يجعله أحد أفضل أنواع البرايمر للبشرة الجافة) ويوفر لمسة ناعمة سوف تحبينها على بشرتِك.

Advertisements

Chanel

أهم ما يميز هذا البرايمر، هو لمسة الإضاء التي تعمل على إضفاء اللمعان على البشرة، بينما توفر أيضًا توهجًا نديًّا من دون أن تشعري بالتكلف.

قد يهمك ايضاً:

أفضل 6 كريمات تُعالِج آثار القلق والأرق على بشرتكِ

افهمي جيداً ما تقوله بشرتك لتتمكني من العناية بها