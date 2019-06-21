تعرفي على أهمية فوائد البصل وفقًا للدراسات العلمية

البصل من العناصر الغذائية التي تحضر في عدد كبير من الوجبات بفضل مذاقه الطيب. علمًا بأنّ للبصل فوائد عظيمة على الصحة، خصوصًا إذا ما تمَّ تناوله نيئًا.

تعرّفي في الآتي إلى 10 فوائد للبصل:

البصل يمنع تشكّل الجلطات الدموية الخطيرة

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة التحقيقات السريرية Journal of Clinical Investigation ، فإنّ الرتين Rutin وهو مركب كيميائي يوجد بكميات كبيرة في البصل والتفاح، بإمكانه أن يمنع التجلطات الدموية الخطيرة. فالرتين يمنع تراكم الصفائح الدموية في الشرايين، ويمنع تشكل الفيبرين في الأوردة، وهذان هما المكونان الأساسيان للجلطات في الدم.

البصل يساعد على مكافحة السرطان

قارن باحثون من جامعة كورنيل تأثير الكراث الأندلسي (نوع من أنواع البصل)، على نمو الخلايا السرطانية والجذور الحرة، مع حوالى 10 أصناف مختلفة من البصل. وأثبتت الدراسة التي أُجريت عام 2004 من بين أشياء أخرى، أنَّ هذا النوع من البصل له نشاط أكبر بكثير، كمضاد للأكسدة من أنواع البصل الأخرى على محاربة الخلايا السرطانية في الكبد.

البصل يزيد من حصة حمض الفوليك

حمض الفوليك أو الفيتامين "بي9" B9 مكوّن أساسي لوظائف الدماغ، ويساهم في تحسين الصحة العاطفية والعقلية للإنسان. وعند تناول حصة مقدارها 125 مل (أو نصف كوب) من البصل الأخضر، فإنه يحتوي على نسبة 9 في المئة من الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها من حمض الفوليك.

البصل يقوي العظام

وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الطبية لجنوب كارولينا، فإنَّ كثافة العظام لدى النساء اللواتي استهلكن البصل مرة واحدة في اليوم، كانت أقوى بنسبة 5 في المئة مقارنةً بالنساء اللواتي لم يأكلن سوى مرة واحدة من البصل في الشهر. ويمكن للنساء اللواتي يأكلن البصل بانتظام، أن يقلّلن المخاطر ذات الصلة بكسر الورك، بنسبة 20 في المئة مقارنة بأولئك اللواتي لا يأكلن البصل بتاتًا.

البصل يخفف أعراض ما قبل الحيض

أثبتت دراسة سريرية رئيسية واسعة النطاق أُجريت عام 1990 في داكوتا الشمالية، أنَّ النساء اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالمنغنيز، يعانين مستوًى أقل من تقلبات المزاج، وألم البطن المرتبط بالحيض، مقارنة بتلك النساء اللواتي يحتوي نظامهنّ الغذائيّ على كميات قليلة من هذا العنصر.

البصل يخفض ضغط الدم الشرياني

البصل مثل التفاح وأنواع التوت، مصدر ممتاز للكيرسيتين، وهو مركّب كيميائي يمتلك خصائص مضادات الأكسدة. وقد أثبتت دراسة أجرتها جامعة يوتا ونُشرت عام 2007، أنّ الكيرسيتين يخفّض ضغط الدم الشرياني، ويحمي جدران الأوعية الدموية، كذلك من التدهور والتلف (الأوعية الدموية التالفة تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية).

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البصل منخفض السعرات الحرارية

البصل لا يحتوي سوى على القليل جدًّا من السعرات الحرارية. وكل بصلة من الحجم المتوسط تحتوي على 44 سعرة حرارية، وأقصى حد من النكهة والمذاق الطيب.

البصل مصدر جيد للألياف

البصل مصدر جيّد وقويّ أيضًا للألياف. وتحتوي بصلة متوسطة الحجم على 1.9 غرام من الألياف، بينما حصة مقدارها 100 غرام من الخضروات الأخرى تحتوي على 1.7 من الألياف.

البصل مصدر جيد للفيتامين "سي" C

حصة مقدارها 100 غرام من البصل توفر للجسم 12 في المئة من حاجته اليومية، التي يُنصح بتناولها من الفيتامين "سي" C، وبالتالي فإنَّ بصلة متوسطة الحجم توفر للجسم نسبة 13 في المئة من حاجته اليومية لفيتامين "سي".

البصل مصدر للسيلينيوم

البصل مثل الثوم يشكلان مصدرًا جيدًا لعنصر السيلينيوم، الذي يتميز بأنه يمتلك خصاص وفوائد لمكافحة السرطان. وما زالت هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث، للتأكد من هذه الفوائد على أية حال.

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