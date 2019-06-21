أهمية فوائد الشومر للجهاز الهضمي ومحاربة السرطان

القاهرة - لايف استايل
فوائد الشومر مهمّة في علاج الإمساك، ومحاربة الأمراض السرطانية، وزيادة الرغبة الجنسية !
اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلع قراء وقارئات "سيدتي. نت" على أبرز فوائد الشومر في القائمة الآتية:
فوائد الشومر في علاج الإمساك
يساهم نبات وحبوب الشومر في محاربة مشكلة الإمساك التي يعانيها عدد كبير من الأشخاص، لا سيّما خلال شهر الصيام.
فوائد الشومر في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
يُعتبر الشومر غنيًّا بالألياف الغذائية التي تعمل على الحفاظ على نسبة الكولسترول في الدم، الذي يُعتبر من مسببات أمراض القلب.
فوائد الشومر في محاربة الأمراض السرطانية
يحتوي الشومر على الفلافونويدات ومضادات الأكسدة التي تؤمّن الحماية من الأمراض السرطانية.
فوائد الشومر في محاربة النفخة
للشومر دور فعّال في التخفيف من انتفاخ البطن، وهو طارد للغازات.
فوائد الشومر في زيادة الرغبة الجنسية عند المرأة
يساعد الشومر على تحفيز الرغبة والشهوة الجنسية لدى النساء !
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