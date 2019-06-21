تعرفي على أهم فوائد اكليل الجبل وطرق الاستخدام الفعّالة

فوائد اكليل الجبل رائعة. فهذه النبتة المحمّلة بالفوائد الصحية، تدخل في عدد كبير من الأطباق فتعطي مذاقًا رائعًا وتمنح الجسم وقايةً من عدد كبير من الأمراض.

تعرّفي في الآتي إلى فوائد اكليل الجبل:

فوائد إكليل الجبل: خصائص مدرّة للبول

تشتهر هذه النبتة بخصائصها المدرة للبول بشكل كبير: فهي تعمل مباشرة على الكلى، وتمنع ظهور حصى الكلى ونوبات النقرس والروماتيزم.

طريقة الاستخدام: للاستفادة من خصائصها المدرة للبول، انقعي بضع غرامات من إكليل الجبل المجفف في الماء المغلي لمدة 10 دقائق. يمكنكِ شرب من كوبين إلى ثلاثة أكواب من شاي الأعشاب هذا، في اليوم.

فوائد إكليل الجبل: حليف للجهاز الهضمي

واحدة من أكبر الفوائد الصحية لإكليل الجبل، هي تسهيل عملية الهضم: يتم وصف هذه النبتة على وجه الخصوص إذا كنتِ تعانين الانتفاخات والتشنجات في المعدة، أو من الإمساك.

طريقة الاستخدام: إذا أردتِ تحسين نظامكِ الهضمي بواسطة إكليل الجبل، يمكنكِ بكل بساطة إضافة هذه العشبة العطرية بانتظام إلى أطباقِك. فإكليل الجبل يساعد على إضافة الرائحة العطرة والمذاق الشهي إلى أطباق اللحوم والصلصات وخلطات نقع الأطعمة. اشربي من كوب إلى ثلاثة أكواب من شاي إكليل الجبل، إذ إنه خيار مثير للاهتمام لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.

للذاكرة وزيادة التركيز

إنّ التأثير المفيد لإكليل الجبل على التركيز والذاكرة، كان مشهورًا فعليًّا في التاريخ اليوناني القديم. وبناءً عليه لم يتردد مثقفو تلك الفترة في ارتداء تاج (أو إكليل) مصنوع من نبتة إكليل الجبل على رؤوسهم، عندما أرادوا التفكير في موضوع مهم للغاية!

طريقة الاستخدام: لا شك بأنّ لبس تاج من إكليل الجبل طريقة ممتعة ومسلية، ولكن في أيامنا هذه، فإنّ الطريقة الأكثر شيوعًا، هي وضع بضع قطرات من الزيت الأساسي لإكليل الجبل في رذاذ، ورشّه في الأرجاء كافة لزيادة القدرات العقلية.

فوائد إكليل الجبل: خصائص مضادّة للألم والالتهابات

هل يدمر الصداع النصفي حياتكِ؟ جربي استنشاق إكليل الجبل لتخفيف الألم: إغلي القليل من إكليل الجبل في الماء، ثم غطي رأسكِ بمنشفة فوق البخار المتصاعد من الماء المغلي مع إكليل الجبل. تنفسي بعمق إلى أن يخف الألم.

وإذا كنت تعانين أيضًا ألمًا في العضلات أو المفاصل، أو من الروماتيزم، فإنّ إكليل الجبل قد يساعدكِ كذلك:

Advertisements

طريقة الاستخدام: ثمة طرق عديدة ممكنة: يمكنكِ ببساطة وضع أوراق إكليل الجبل في الماء الساخن في حوض الاستحمام.

طريقة أخرى: ضعي كمادة من إكليل الجبل على منطقة الألم. ولتصنعي الكمادة، إليكِ هذه الوصفة المتوارثة عن الجدات: إغلي أوراق إكليل الجبل في عصير العنب الأحمر، ثمَّ صفي المزيج ليبقى لديكِ الأوراق فقط. وممّا لا شك فيه، يجب ألا تُستخدم الأوراق وهي ساخنة لدرجة الحرق، ولكن يجب أن تكون مع ذلك ساخنة بما يكفي، لكي يتحملها الجلد لتكون فاعلة في الوقت ذاته. وعندما يصبح بالإمكان التحكم بها، ضعيها في كمادة من الشاش وضعي الكمادة على المنطقة المراد معالجتها.

فوائد اكليل الجبل المضادّة لـ التوتر والأرق

الإجهاد والقلق والأرق... إنّ الفضائل المهدئة لإكليل الجبل تساعد على محاربة هذه الاضطرابات المختلفة.

طريقة الاستخدام: هنا مرة أخرى يمكن استخدام هذه النبتة العطرية بطرق مختلفة: إما شربها كشاي أعشاب، أو استخدام زيتها العطري الأساسي على شكل رذاذ، أو وضع أوراقها في حوض الاستحمام في الماء الساخن.

للاهتمام مضادّة للميكروبات والجراثيم، ومن هنا يأتي استخدامه لتطهير الجروح والحروق. كما يُستخدم كثيرًا ضد الجرب وهو التهاب طفيلي يظهر على الجلد.

طريقة الاستخدام: لمعالجة مشاكل الجلد بواسطة إكليل الجبل، يكفي أن تغلي بضع غرامات من هذه النبتة العطرية في الماء لمدة 10 دقائق. اتركي المزيج يبرد ثم ضعي المحلول على المنطقة المراد علاجها.

فوائد إكليل الجبل لـ تساقط الشعر

هنالك أيضًا العديد من الفوائد الأخرى لإكليل الجبل، وخصوصًا من أجل إبطاء تساقط الشعر أو لتحفيز نموه، وذلك بفضل تأثيره القوي على فروة الرأس. ونجد أنّ إكليل الجبل يدخل في صناعة العديد من محاليل ومستحضرات الشعر التجارية.

طريقة الاستخدام: اصنعي مزيجًا من زيت إكليل الجبل العطري الأساسي، مع زيت خشب الأرز، وزيت الزعتر والخزامى، ويُستخدام هذا المزيج غالبًا لتعزيز نمو الشعر في حال الإصابة بالثعلبة (مرض جلدي يؤدي إلى فقدان شعر الرأس).

قد يهمك أيضا:

أهم الفوائد الصحية والغذائية للزعتر أو الأوريجانو

خبراء التغذية يوضّحون الفوائد الصحية لتناول "البرقوق"