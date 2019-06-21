تعرفي على أهمية فوائد الفلافل الخارقة

يُعتبر الفلافل غذاءً كاملًا متكاملًا، ننصحكِ دائمًا للحصول على فوائد الفلافل "الخارقة"، شراء العجينة من المحال التجارية (أو صنعها في المنزل) وتقريصها وشيّها في المنزل.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تقدم لكِ في الموضوع الآتي أبرز فوائد الفلافل:

_ اللجوء إلى الفلافل المشوية والابتعاد قدر الامكان عن شراء الفلافل المقلية، لأنها غنية بالدهون المشبّعة، خصوصًا إذا كان واحد من أفراد الأسرة أو أكثر يعاني مشكلة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، أو من مرض في القلب.

_ كل قرص من الفلافل المشوي يحتوي على نحو 57 سعرة حرارية. لذا، ننصح بعدم تناول أقراص الفلافل حبة بحبة، إنما تناولها على شكل سندويتش (مصنوع بـ قبعة خبز واحدة) مكوّن من 3-4 أقراص فلافل مع الكثير من الخضروات (البندورة، وكبيس اللفت، والبقدونس، والخس، والفلفل الحارّ وملعقة صغيرة من الطراطور).وبذلك تصبح الوجبة صحية وخفيفة، خصوصًا إذا تخلّينا عن قلي الفلافل.

_ إنَّ إضافة القليل من الفلفل الحارّ إلى سندويتش الفلافل له منافع صحية عديدة، إذ تشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أنّ له أهمية كبيرة في محاربة الأمراض السرطانية كافة.

_ ولن يكتمل سندويتش الفلافل من دون إضافة اللفت، بسبب مذاقه الرائع وفوائده الصحية الجمّة، فهو يحافظ على نضارة البشرة ويحارب علامات الشيخوخة المبكّرة والتجاعيد.

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_ أما البقدونس فهو يتمتع بقدرة فائقة على حماية الأمعاء والكبد من أنواع السرطانات المختلفة، كون هذه الخضروات تحتوي على مادّة "الميريستيسين"، كما يحمي البقدونس الدماغ ويمنع التورّم.وللبقدونس خصائص كبيرة في تحفيز الهضم، وهو طارد لغازات المعدة ومضادّ لانتفاخ البطن، ويجنّب الشعور بالثقل. ويساعد البقدونس أيضًا في التخلّص من السموم المتراكمة في الجسم.

_ والبندورة غنية بالفيتامين "سي" C وتحمي من أنواع مختلفة من السرطان بفضل مادة "الليكوبين" الموجودة فيها، خصوصًا سرطان القولون والمستقيم. فيما الخس يرطّب الجسم ويزوّده بالألياف الغذائية.

_ وطبعًا من دون أن ننسى أهمية البقوليات (الفول والحمص) الغذائية التي تُصنّع منها عجينة الفلافل، والتي تحتوي على البروتينات .

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