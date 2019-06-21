فوائد الكمون ومنافع لا تعد ولا تحصى للجسم والبشرة والشعر

فوائد الكمون كثيرة جداً فهو يساعد على علاج عدد من المشاكل الصحية لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات وملينة ومسكنة اضافة الى المكونات المغذية مثل الحديد والمنغنيز والكالسيوم والمغنيزيوم والفوسفور والفيتامينات B. ولهذا يمكن الاعتماد على وصفاته ايضاً لعلاج الكثير من مشاكل الشعر والبشرة. وهذه بعض فوائد الكمون.

أهم فوائد الكمون للجسم

لا يمكن عدّ فوائد الكمون الصحية. فهي كثيرة جداً لانه يساعد على التخلص من الكثير من المشاكل عندما يتم استخدامه في بعض الوصفات الطبيعية.



تقوية المناعة ومحاربة أمراض البرد

والسبب انه غني بالمكونات التي تتمتع بخصائص مطهرة اضافة الى مضادات الأكسدة. ولهذا يمكن الاعتماد عليه لمحاربة امراض البرد والانفلونزا.

علاج عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن الاعتماد على فوائد الكمون ايضاً لحل مشكلة اضطرابات الجهاز الهضمي والغازات والانتفاخ. كما ان استهلاكه يساهم في تخفيف اضطرابات القولون العصبي وألم المعدة وعسر الهضم والإسهال. ومن الممكن الاعتماد عليه لعلاج مشكلة غثيان الحمل وتعزيز عملية الهضم.

محاربة السرطانات

من خصائص الكمون ايضاً انه يحتوي على مكونات مضادة للسرطان. كما انه يعزز عمل الانزيمات التي تساعد على إزالة السموم من الكبد والحد من تأثير الجذور الحرة عليه.

يكافح الجراثيم والديدان

في حال المعاناة من هذا المشكلة ينصح دائماً باللجوء الى خلاصة الكمون.

يساعد في إزالة السموم من الجسم

من ابرز فوائد الكمون انه يحفز عمل الكبد ويعني هذا انه يساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

يكافح أمراض الجهاز التنفسي

فهو يعتبر دواء مفيداً لمشاكل مثل السعال والربو الشعبي اضافة الى ضيق التنفس واوجاع الصدر. ويمكن الاستفادة منه ايضاً لطرد البلغم وتخفيف التهابات الحلق والحنجرة.



يساعد في وقاية الجلد من الالتهابات والدمامل والحبوب

ويعود هذا الى احتوائه على خصائص وعلى مواد مثل الثيمول والفسفور التي تساعد على ازالة السموم من الجسم. ولهذا يعتبر دواء فعالأً لحماية البشرة من الالتهابات ومن ظهور البثور والدمامل .



يعالج فقر الدم

من ابرز فوائد الكمون انه يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد الضروري لتكوين مادة الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء ولنقل الأوكسيجين عبر الجسم.



يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

فتناوله يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وهذا ما يعزز حرق الدهون ويحفز عملية الايض.



يعالج الانتفاخ

من المفيد اللجوء الى الكمون من اجل التخلص من النفخة المعوية المزعجة. كما انه مهم جداً لتهدئة ألم المعدة وعلاج الإسهال والغثيان.



يعمل على خفض مستويات السكر فى الدم

ولهذا ينصح مرضى السكري باستهلاكه بطرق مختلفة وخصوصاً على شكل خلاصات خالية من السكر.

فوائد الكمون للبشرة والشعر

لا تقتصر فوائد الكمون على تخليص الجسم من بعض الاضطرابات بل تشمل ايضاً مشاكل الشعر والبشرة.

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يعمل على تفتيح ونضاره البشرة

فهو يحتوي على الفيتامينات التي تساعد على اعادة الإشراق والنضارة إليها. وهو ايضاً غني بالفيتامين E الذي يساعدها على مقاومة علامات التقدم في السن.



يعمل على التخلص من البقع الداكنة

يمكن الاستفادة من وصفات الكمون من اجل تنظيف البشرة بعمق وتخليصها من السموم والأوساخ التي تسد مساماتها ومن آثار البثور والبقع الداكنة.





يزيل الهالات السوداء

ولهذا ينصح بتطبيق كمادات تحتوي على خلاصته تحت العينين في المساء قبل النوم.

يقي البشرة من الالتهاب الجرثومي والفطري

فهو يحتوي على زيوت تكافح الجراثيم وتمنعها من التأثير على البشرة كما تحد من امكانية اصابتها بأي عدوى بكتيرية أو فطرية.



يساعد على توحيد لون البشرة

لانه يحارب الجراثيم والسموم ويخلص البشرة من البقايا الضارة فمن الممكن ان يشكل الكمون جزءًا من وصفات تساعد على تبييض البشرة وتوحيد لونها.

يساعد على نمو الشعر

تعود فوائد الكمون على صحة الشعر ايضاً. فوصفاته تساعد على تطويله واعادة النعومة واللمعان اليه. وفي هذه الحالة ينصح بمزج القليل من ماء الكمون الاسود مع صفار البيض وزيت الزيتون الطبيعي. ومن المفيد تدليك الشعر بالمزيج وتركه لمدة ساعة قبل غسله. والافضل تكرار الوصفة مرة اسبوعياً.



يعمل على تغذية الشعر

والسبب ان الكمون يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والمغذيات اضافة الى البروتين والكربوهيدرات والدهون الضرورية لصحة الشعر وجماله.



يحمي الشعر من التلف والتساقط

بسبب احتوائه على العناصر والمكونات المغذية يساعد الكمون على معالجة مشكلة تساقط الشعر. ولهذا ينصح بمزج القليل من زيت الكمون الأسود مع كمية مناسبة من زيت الزيتون. بعد ذلك يطبق المزيج على مناطق الشعر الخفيف بعد الاستحمام لمدة ساعة قبل غسل الشعر مجدداً.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر

لمنح فوائد الكمون للشعر وتقوية بصيلاته يجب نقع بذور الكمون مع كمية مناسبة من من زيت الزيتون لليلة كاملة. وفي صباح اليوم التالي يتم تدليك فروة الرأس به. يترك الماسك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر جيداً. وينصح بتكرار الوصفة مرة اسبوعياً.



يعالج القشرة والحكة

لمحاربة قشرة الرأس والحكة المزعجة التي تنتج عنها يمكن اللجوء الى فوائد الكمون ايضاً. فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحد من هذه المشكلة. ولهذا من المهم تدليك الرأس بزيته مع القليل من زيت الزيتون.