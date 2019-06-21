تطبيق علاجات جديدة وموّحدة لمرضى الجلطات أو تخثر الدم

في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أطلقت الجمعية اللبنانية لأمراض القلب (LSC) تطبيقًا للهاتف الخلوي المحمول، يتيح للأطباء إمكان الوصول إلى برنامج واضح حول مضادات الصفائح الدمويّة (أو التخثّر) (OAP)، وتحديد طرق العلاج للمرضى المعرّضين لخطر متلازمة الشريان التاجي الحادّة (ACS)، وهو مصطلح واسع النطاق يشمل عددًا من الحالات، بما في ذلك الذبحة القلبية غير المستقرة وإحتشاء أو قصور عضلة القلب.

أبصر تطبيق "OAP Select" النور بفضل دعم شركة "استرازنيكا"AstraZeneca، وبات من الممكن اليوم تحميله وتحديثه، من خلال متجر التطبيقاتApp Store ومتجر غوغل الرسمي لأجهزة الأندرويد Google Play.

تطبيق يوحّد العلاجات

يرمي هذاالتطبيق إلى معالجة واقع "حاجة الأطباء في مختلف المستشفيات في لبنان، إلى برنامج موحّد لمضادات الصفائح الدمويّة في علاج متلازمة الشريان التاجي الحادّة (ACS)،تساعد الأطباء على اتخاذ الخيارات المناسبة بناءً على أحدث التوصيات العلمية، بدءًا من نقطة الاتصال الأولى إلى ما بعد الخروج من المستشفى"، كما أوضح البروفسور أنطوان سركيس، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض القلب ومطوّر المشروع.

علمًا أنه وعلى مدار العقد الماضي، تطوّرت الإرشادات التي وُضعت لعلاج متلازمة الشريان التاجي الحادة (ACS)بقدر كبير، من حيث خيارات مضادات الصفائح الدمويّة(OAP) بالتزامن مع الأسبرين، للحدّ من مخاطر أعراض أمراض القلب الوعائية المتكرّرة.

علاج مضادات الصفائح الدمويّة (أو التخثّر الدموي أو الجلطات)

يؤدّي علاج مضادات الصفائح الدمويّة دورًا مهمًّا في علاج متلازمة الشريان التاجي الحادّة (ACS)، حيث تساعد الأدوية المضادّة للصفائح في منع تراكم صفائح الدم الناجم عن التصلّب الشرياني، لا سيّما احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

تقي الأدوية المضادّة للصفيحات من خطر التعرّض لاحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، وحالات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من أعراض أمراض الأوعية الدموية الخطيرة، التي قد تصيب المرضى أو الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطرالمعروفة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يتمّ البدء بتناول هذة الأدوية فور ظهور أعراض تنذر بحدوث أمراض القلب الوعائية، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن قد تمتدّ إلى سنوات عدّة بحسب تقدير الطبيب المعالج.

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ما هي متلازمة الشريان التاجي الحادّة وعوامل الخطر؟

يشير مصطلح "متلازمة الشريان التاجي الحادّة" (ACS) إلى مجموعة من الحالات المتمثّلة بالذبحة الصدرية غير المستقرة (UA)، واحتشاء عضلة القلب (STEMI- NSTEMI) مع الإشارة إلى أنّ انسداد الشريان التاجي الذي يؤدي إلى عدم كفاية وصول الدم إلى أنسجة القلب، يشكّل السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادّة (ACS).

تتضمّن عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة الشريان التاجي الحادّة (ACS)، عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب التاجية (CHD) مثل ارتفاع الكولسترول السيّىء LDL والفئة العمرية، وتاريخ العائلة الطبي من حيث أمراض القلب التاجية المبكرة، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض الكولسترول الحميد HDL، بالإضافة إلى غير ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مثل السكري.

حضور طبي رفيع المستوى

يُذكر أنّ التطبيق قد أُطلق خلال ندوة علمية محلية برئاسة البروفسور جورج غانم، رئيس أمراض القلب والمدير الطبي في المركز الطبي بالجامعة اللبنانية الأمريكية - مستشفى رزق، وقد تخلّلته مداخلات من قبل رئيس الجمعية المنتخب الدكتور مالك محمد، والبروفسور ربيع عازار، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى أوتيل ديو دي فرانس. كما جرى عرض موجز لمجموعة من الإرشادات التي يمكن اتّباعها لعلاج متلازمة الشريان التاجي الحادّة (ACS) في وقت مبكّر وعلى المدى الطويل، أعقبه عرض تقديمي شامل أعدّه البروفسور سركيس حول البرنامج المذكور، وطريقة استخدام تطبيق OAP Select.

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