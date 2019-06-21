تعري على أهمية فوائد الكركم في علاج 600 مرض

فوائد الكركم لا تصدق، إذ تُظهر الأبحاث التأثير الإيجابي للكركم على أكثر من 600 مرض معروف !

"سيدتي. نت" يقدم لك بعض المختارات من فوائد الكركم:

فوائد الكركم كـ مضادّ للأكسدة قوي

الفوائد المضادّة للأكسدة في الكركمين الموجود في الكركم قوية جدًّا، أكثر قوة من التوابل الأخرى والفواكهة والخضروات.

ولكن إلى ماذا يشير ذلك؟ إنّ عملية الأكسدة هي رد فعل كيميائي يؤدي إلى تكوين الجذور الحرّة. وهذه الجذور الحرّة هي المسؤولة عن ظهور الاضطرابات والأمراض المختلفة. وعند حماية الجسم ضد عملية الأكسدة، فإنّ مضادات الأكسدة تؤكد وتضمن الرفاه العام للجسم والتمتع بصحة جيدة.

فوائد الكركم كـ مضاد للالتهابات قوي

إنّ هشاشة العظام والتهاب الأوتار والجروح وحرقة المعدة، هي اضطرابات غير مرغوبة تحصل نتيجة الالتهابات. والكركم بالإضافة إلى كونه مضادًّا للأكسدة كخيارأول، فإنه مضادّ للالتهابات قوي بالمثل.

وهنا مرة أخرى وبسبب محتوى الكركم الغني بالكركمين، فإن له فوائد مضادّة للالتهابات. وبغضّ النظر عن نوع الالتهاب الذي تمَّ تشخيصه، فإنّ الكركم يساعد على شفائه.

وسواء كان ذلك يتعلق بألم المفاصل أو حرقة المعدة، أو حتى حب الشباب، أو قرحة صغيرة، فإنّ تناول الكركم أو حتى تطبيقه، سيكون مفيدًا ويساعد في الشفاء من الالتهاب.

فوائد الكركم في محاربة السرطان

لا يكتفي الكركم بمهاجمة الالتهابات الصغيرة التي تتعرض إليها أجسامنا، فهو يعمل أيضًا كحليف قوي على مكافحة السرطان. وأظهر العديد من الدراسات بعض هذه الفضائل في هذا المجال، وخصوصًا في ما يتعلق بسرطان الثدي والبنكرياس.

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وبالإضافة إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، فإنَّ استهلاك الكركم يساعد على تقليل عدد الخلايا السرطانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يخفّض بشكل ملحوظ تواتر هذه الخلايا السرطانية.

وأخيرًا يبدو أنّ الكركم يسمح بتحمّل عواقب العلاجات المضادّة للسرطان بشكل أفضل، سواء كانت العلاجات الإشعاعية، أو بعض أنواع العلاجات الكيميائية.

ومع ذلك، على الرغم من أنّ الكركم يساعد على محاربة بعض أعراض السرطان، إلا أنه يُنصح بعدم استهلاك الكركم خلال الأيام التي يتمّ فيها العلاج الكيميائي، لأنه قد يقلل من تأثيره.

في ما يتعلق بمحاربة السرطان، هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات الأخرى التي تؤكد تأثير الكركم وفضائله في هذا المجال. ومازال الوقت مبكّرًا للإعلان بشكل أكيد عن أنّ الكركم وصفة عجائبية ومعجزة ضد السرطان، وينبغي تحليل المعطيات المتوافرة حاليًّا بكل حذر.

فوائد الكركم كحليف ثمين للجهاز الهضمي والكبد

إنّ فوائد وفضائل الكركم على الجهاز الهضمي تخطف الأنفاس! فهو مفيد فعليًّا لأجزاء الجهاز الهضمي كافة، وكل جرعة من الكركم تجلب الفوائد إلى الكبد والبنكرياس والمرارة والمعدة، والجهاز اللمفاوي والأمعاء، وحتى للدم!



فوائد الكركم للعناية بالبشرة

بالإضافة إلى فوائده للجسم، فإنَّ استهلاك جرعة من الكركم يحسّن بشكل طبيعي حالة الجلد. والعامل الأساسي في عملية شفاء الجلد، يعود إلى تأثير مضادات الأكسدة الموجودة في الكركمين، وإلى تنقية الدم والجهاز الليمفاوي، ولكن هذا ليس كل شيء.

يُستخدم الكركم كذلك في التطبيقات الجلدية لمكافحة العديد من الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب أو الأكزيما. ضعي الكركم ببساطة على بشرة وجهكِ أو على الأجزاء الأخرى التي تعاني التهابات جلدية.

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