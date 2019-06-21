تعرفي على أعراض نقص فيتامين د D

أعراض نقص فيتامين د D تظهر على شكل تعب وإرهاق في أغلب الأوقات، من دون سبب واضح. بالإضافة إلى أعراض أخرى عديدة.

فحص للدم فقط يمكنه تشخيص نقص الفيتامين دي D

لدى الكبار فإنّ نقص فيتامين د قد يسبب هشاشة العظام. وإذا لم تتم معالجة هذا النقص، فقد تؤدي هذه الحالات الطبية إلى معاناة ألم في العظام وضعف في العضلات. ويشير الباحثون إلى وجود صلة بين المستويات المعتدلة من الفيتامين د D وبعض المشاكل الصحية. ومن بين هذه المشاكل مرض السكري وهشاشة العظام وبعض أنواع مرض السرطان.

بناءً عليه في ما يلي بعض العلامات الخفية، لمعرفة ما إذا كان استهلاك الفيتامين د D كافيًا لجسمِك. وفحص الدم الطريقة الوحيدة الفاعلة لتحديد مستوى الفيتامين د D في جسمكِ بدقة تامة. ويمكنكِ أن تناقشي مع طبيبكِ الطرق المناسبة لزيادة حصة الفيتامين د D في نظامِك، وخصوصًا بأخذ المكمّلات الغذائية.

أعراض نقص فيتامين د: التعب والإرهاق

قد تشعرين بالإرهاق التام إذا كان جسمكِ لا يمتص ما يكفي من الفيتامين د D، حتى لو كنتِ تنامين بشكل كافٍ. وثمة أدلة علمية متزايدة تثبت أنّ نقص الفيتامين د D له علاقة بالتعب واضطرابات النوم. وقد كشفت دراسة نُشرت في مجلة أمريكا الشمالية للعلوم الطبية، أنّ نقص الفيتامين د D شائع لدى الأشخاص الذين يشعرون بالتعب باستمرار.

أعراض نقص فيتامين د: الاكتئاب

أثبتت الأبحاث وجود صلة بين ضعف مستوى الفيتامين د في الدم وأعراض الاكتئاب. ولكن لم يتم بعد فهم هذه العلاقة بين العنصرين، وبالإضافة إلى ذلك لا نعرف بعد ما إذا كان نقص الفيتامين د D سببه الإصابة بالاكتئاب أو على العكس من ذلك.أعراض نقص فيتامين د: تعرّق الجبين

الجبهة التي يظهر عليها العرق دائمًا هي من أولى علامات نقص الفيتامين د D. فإذا كانت جبهتكِ تلمع بشكل مفرط، ولكن مع ذلك تكون درجة حرارة جسمكِ ونشاطكِ في مستواهما الطبيعي، فعلى الأرجح أنكِ بحاجة إلى كمية إضافية من الفيتامين د D.

أعراض نقص فيتامين د: تشعرين بألم في العظام

الكثير من الآلام والأوجاع هي أعراض لنقص الفيتامين د D. وهذه إشارة معروفة جدًّا وتسمى لين العظام أو هشاشة العظام. والعظام الليّنة تكون أكثر عرضة إلى أن تنحني وتتعرض إلى الكسور، مقارنة بالعظام التي تكون قوية وبصحة جيدة بطبيعة الحال.

أعراض نقص فيتامين د: مشاكل في الانتصاب

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كشفت دراسة نُشرت في مجلة الطب الجنسي، عن أنّ الرجل الذي يعاني ضعف الانتصاب الشديد، لديه مستويات منخفضة جدًّا من الفيتامين د D مقارنة بأولئك الذين يعانون ضعف انتصاب خفيفًا. وغالبًا ما يعاني الرجل الذي تمَّ تشخيصه بضعف الانتصاب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذه الأمراض مرتبطة أيضًا بنقص الفيتامين د D.

أعراض نقص فيتامين د: الكسور نتيجة التعب والإجهاد

يفكر الغالبية العظمى من الناس بنقص الكالسيوم عندما نتحدث عن صحة العظام، وهذا صحيح. ولكن في المقابل من دون الفيتامين د D، لا يمكن امتصاص الكالسيوم بالشكل الصحيح.

الفيتامين د D وفيتامين د3 D3 تحديدًا هو الذي يزيد امتصاص الكالسيوم، وهو ضروري وأساسي لمنع ترقق العظام وضعفها.

لقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة جراحة القدم والكاحل Foot and Ankle Surgery أنّ الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة مكثفة وعالية المستوى، سوف يحتاجون إلى المزيد من الفيتامين د D لتقليل مخاطر الكسور الناتجة عن الإجهاد.

أعراض نقص فيتامين د: تحسين الأداء الرياضي

قد يكون لعدم كفاية الفيتامين د D في الجسم تأثير على لياقتكِ الجسدية وعلى أدائكِ العضلي. وقد أثبت تحليل تمَّ نشره في مجلة الصحة واللياقة التابعة للكلية الأمريكية للطب الرياضي، أنّ بعض مكملات الفيتامين د D تحسّن الأداء الجسدي لدى الأشخاص الذين تمَّ تشخيصهم بوجود نقص فيتامين د D في أجسامهم.

إنّ نقص الفيتامين د D يرتبط بزيادة الالتهابات. وبعد ممارسة التمارين المكثفة، فإنَّ الجسم يكون عرضة إلى تأثير الالتهابات بسبب أداء هذا الجهد الجسدي. وإذا كانت هناك كميات كافية من الفيتامين د D في مجرى الدم، يزداد معدل استعادة العافية والشفاء بعد أداء هذا الجهد المكثف.

أعراض نقص فيتامين د: اضطرابات النوم

وفقًا للباحثين من مجلة أبحاث النوم Journal of Sleep Research فإنّ الناس الذين لديهم مستويات عالية جدًّا من الفيتامين د D ينامون بشكل أفضل. وقد لوحظ لدى هؤلاء الأشخاص انخفاض بنسبة 16 في المئة في المعاناة من النوم بشكل سيّىء. وتوصلت دراسة كبيرة أخرى أُجريت على 1500 شخص مريض عصبي، يعانون نومًا غير طبيعي إلى نتيجة مماثلة. والأشخاص الذين ينامون بشكل سيّىء يعانون نقص الفيتامين د D الضروري.

أعراض نقص فيتامين د: التقاط الفيروسات

إنّ نقص الفيتامين د D غالبًا ما يرتبط بنقص المناعة. وسوف تلتقطين كل ما هو موجود في محيطكِ من أمراض وفيروسات، إذا كان نظام المناعة لديكِ لا يعمل بالشكل الصحيح. هذا على الأقل ما تقوله دراسة نُشرت في أرشيف الطب الداخلي Archives of Internal Medicine.

والكبار الذين يعانون مستويات منخفضة من الفيتامين د D في أجسامهم، أكثر عرضة إلى الإصابة بنزلات البرد والسعال. والمستويات الأعلى من هذا الفيتامين قد تساعد أيضًا على تقليل الفترة اللازمة للشفاء من الإنفلونزا.

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