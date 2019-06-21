تعرفي على أهم اعراض سرطان الثدي

اعراض سرطان الثدي محددة. ويُعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارًا في العالم العربي. وهو يتطلب منكِ اليقظة الكاملة لاكتشافه في مراحله الأولى، حيث تصل نسبة الشفاء إلى ما يزيد على 90 بالمئة.

أعراض سرطان الثدي

_ ظهور كتلة أو سُمك في الثدي يختلفان عن الأنسجة المحيطة.

_ حدوث تغيّرات في حجم الثدي أو مظهره.

_ ظهور تغيّرات في الجلد الموجود على الثدي.

_ انقلاب الحلمة حديث الظهور.

_ تقشُّر في المنطقة الداكنة بالجلد المحيط بالحلمة أو جلد الثدي.

_ احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة.

أعراض سرطان الثدي: متى تزورين الطبيب؟

إذا وجدتِ كتلة أو أيّ تغيير آخر في ثدييكِ (حتى لو كان الثدي طبيعيًّا في آخر تصوير إشعاعي للثدي) فحدّدي موعدًا مع طبيبكِ للتقييم الفوري.

يحدد الطبيب خيارات علاج سرطان الثدي، بناءً على نوع سرطان الثدي ومرحلته ودرجته وحجمه، وإذا ما كانت خلايا السرطان حساسة للهرمونات أم لا. كما يضع الطبيب صحتكِ العامة وتفضيلاتكِ الخاصة في عين الاعتبار، بحسب "مايو كلينيك".

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تخضع معظم النساء إلى جراحة سرطان الثدي، كما يتلقّين علاجًا إضافيًّا قبل الجراحة أو بعدها، مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني أو العلاج الإشعاعي.

يوجد العديد من الخيارات المتاحة لعلاج سرطان الثدي، ويعدّ اتخاذ قرار يخص علاجكِ أمرًا صعبًا، ويستحوذ على تفكيركِ. لذا فكري في الحصول على رأي ثانٍ من اختصاصي أمراض الثدي في إحدى العيادات، أو أحد مراكز علاج أمراض الثدي. وتحدثي مع نساء أُخريات واجهن مشكلة اتخاذ القرار نفسه.

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