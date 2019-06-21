تعرفي على أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي

أعراض القولون العصبي تعانيه النساء أكثر من الرجال. وهذه الأعراض مزعجة على الصعيدين الجسدي والاجتماعي.

ما هي متلازمة القولون العصبي؟

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب في وظائف الأمعاء وفي حركة البراز، والذي يسبب آلامًا قوية في البطن، وبرازًا غير طبيعي. وعادة ما يتم الخلط بين متلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء، فعلى العكس من مرض التهاب الأمعاء، لا ينطوي مرض متلازمة القولون العصبي على تلف الأمعاء.

أعراض القولون العصبي الأكثر شيوعًا هي كالتالي:

• الانتفاخات والغازات.

• حاجة ملحة لخروج البراز.

• الإمساك.

• الإسهال.

• تغيير في الاتساق المعتاد للبراز.

• آلام وتشنجات في البطن.

• الشعور بعدم التخلص من البراز كليًّا.

إنّ أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ليست معروفة تمامًا، وفي الوقت الحالي هناك فرضيات عدة مقترحة بهذا الشأن:

1. تنص الفرضية الأولى على أنّ تقلصات الأمعاء لدى الناس المصابين بمتلازمة القولون العصبي، غير طبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث الآلام والتغييرات في الاتساق المعتاد للبراز. وترتبط الأمعاء التي تكون متقلصة كثيرًا، بحدوث الإسهال. وعلى وجه التحديد فإنّ الطعام يمر بسرعة كبيرة في الأمعاء لكي يسمح بامتصاص جميع الماء الذي يحتويه الطعام، وبالتالي يصبح البراز أكثر سيولة. وفي المقابل ترتبط الأمعاء الكسولة بالإمساك والانتفاخات.

2. تقترح الفرضية الثانية أنّ الأمعاء لدى الناس الذين يعانون متلازمة القولون العصبي، تكون حساسة جدًّا. وفي الواقع يبدو أنّ الأفراد الذين يعانون متلازمة القولون العصبي، يشعرون بحركة الأمعاء والتي في العادة غير محسوسة، وبالتالي تسبب الآلام.

3. الصلة بين الكائنات الدقيقة جدًّا في الأمعاء – أو البيئة النباتية المعوية – والإصابة بمتلازمة القولون العصبي، تحت الدراسة بشكل متزايد. والبيئة النباتية في الأمعاء لدى الناس المصابين بالمرض، تكون مصابة بالخلل، الأمر الذي يسبب انخفاضًا أو قلة البكتيريا الجيدة في الأمعاء. ونتيجة لذلك زيادة مستويات البكتيريا المسببة للأمراض. وقد تكون هذه البيئة النباتية السبب في ظهور أعراض معينة، وخصوصًا فرط حساسية الأمعاء والانقباضات غير الطبيعية فيها (حركة الأمعاء المتغيرة). كما أنّ استخدام المضادات الحيوية أو أمراض الجهاز الهضمي قد تكون جزءًا من أسباب هذه الاضطرابات.

4. على الرغم من أنه لا يتم الاعتراف بالإجهاد كسبب مباشر للإصابة بهذه المتلازمة، إلا أنه يبدو أنه يزيد الأعراض. وفي الواقع من المعروف أنّ الأجهاد ينشّط حركة الأمعاء حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون مشاكل في الجهاز الهضمي.

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5. كما قد تؤثر عوامل أخرى مثل الحساسية وعدم تحمّل بعض الأطعمة، وعادات الأكل السيئة، أو حتى شرب الكحول المزمن، على ظهور متلازمة القولون العصبي.

أعراض القولون العصبي: أسباب أخرى مقترحة:

• مقدار أو عادات التمارين الرياضية التي يتم ممارستها.

• سوء امتصاص الأحماض الصفراوية.

• خلل في إفرازات الجهاز الهضمي.

• أمراض أو التهابات حادّة في الأمعاء مثل إسهال المسافرين.

القولون العصبي: كيف تعرفين ما إذا كنتِ تعانينه ؟

إذا ظهر عارضان اثنان مما يلي لحوالى 25 في المئة من الوقت، على الأقل لمدة 3 أشهر لتشخيص متلازمة القولون العصبي:

• تغيير في وتيرة البراز .

• تغيير في شكل البراز (صلب أو سائل).

• تغيير في طريقة التخلص من البراز (الحاجة الملحة إلى خروج البراز، صعوبة في التخلص من البراز، الشعور بأنّ عملية التخلص من البراز غير مكتملة).

• انتفاخ البطن.

• وجود مخاط في البراز.

فإذا كنتِ تعتقدين أنكِ تعانين متلازمة القولون العصبي، عليكِ باستشارة الطبيب لاستبعاد أيّ حالة طبية أخرى، ولكي يصف لكِ العلاج المناسب.

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