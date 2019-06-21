الحلويات عدو الجسم الأول ومخاطرها تفوق ما تتوقعه

هل تعلم أن الاسراف في تناول الحلويات يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، التي يجب توخي الحذر منها للحفاظ علي صحتك، وعلي مناعة جسم؟. من ضمن الأضرار التي تلحق بك لشغفك بالحلويات ما يلي:

- البشرة تتأثر بشكل كبير بتناولك للحلويات لذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق التقليل من تناول الحلويات، والإكثار من الأطعمة الصحية والغنية بالماء والألياف، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا للحفاظ علي صحتك، والإكثار من السلطة والخضراء والفواكه للحصول على بشرة نضرة.

-الاسراف في تناول الحلويات يزيد من فرص الإصابة بالتجاعيد وظهور علامات تقدم العمر، هذه الأمر يعد من أبرز الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسرفين في تناول الحلويات.

-يعد ضعف المناعة الذي يتعرض له الكثيرون، يرجع الإصابة به إلي الإكثار من تناول الحلويات.

-الإصابة بالسرطان يعد من أبرز الأشياء المنتشرة لدي الأشخاص المسرفين في تناول الحلويات، ولذا عليك التقليل في تناولها للحد من الإصابة بهذا المرض الخطير.



-زيادة الوزن تعد من أشهر الأشياء التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتناولون الحلويات بكثرة، ولذا عليك تناول الحلويات ولكن دون الإسراف فيها.

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-تعرض الأسنان للعديد من المشاكل الصحة، ومنها التهاب اللثة وتسوس الأسنان، ولذا عليك الاهتمام بتنظيفها وغسلها جيدا.

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