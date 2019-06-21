ماذا يدور في ذهن البنات ورد فعل الآباء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 01:36 مساءً - تعتبر تربية الإناث هي الأكثر تعقيداً على الرغم من أنهن يظهرن هدوءاً يفوق الهدوء الذي يظهره الذكور. والمقصود هنا حول صعوبة فترة العمر في العاشرة، لأن العمق النفسي الداخلي للأنثى يعتبر أكثر اضطراباً بسبب وجود ما يشغل أذهانهن أكثر. فهناك التحولات الجسدية التي يمكن أن تظهر علامات غريبة بعض الشيء من حيث اكتساب بعض الوزن أو لنحافة أكبر من المعتاد، وفي كلتا الحالتين فإن الأنثى تعتبر أكثر قلقاً من الذكر حول هذه القضايا.

ذهن الفتيات ودور الآباء

كشفت دراسة برازيلية لمعهد "كاريوكا" للدراسات الاجتماعية، أن ذهن الفتيات مليء جداً بالخيالات والتصورات والتساؤلات، وهن بحاجة إلى آباء في درجة من الوعي، وعلى قدر من المعرفة، لمساعدتهن على حلها.

أولاً، رعب حبوب الشباب

خذها عند الطبيب، وأظهر اهتمامك بالقول: "لا تلمسي هذه الحبوب لتتجنبي التهابات خطيرة تترك آثاراً قبيحة على الوجه، كنت أعاني مثلها في مثل سنّك".

ثانياً، التغيرات الجسدية

في حال تعرضت لنحافة أو اكتساب وزن، اشرح لها أن هذه التغيرات الجسدية تعتبر أمراً طبيعياً؛ حيث إن الكثير من الحالات تزول بعد تجاوز مرحلة المراهقة، ولا تحاول معايرتها بالبدانة، سواء بينكما أو مع الأصحاب.

ثالثاً، الشعور بضرورة الهروب من الواقع

هذا الشعور يعد خطيراً؛ لأنه يؤدي إلى محاولة اللجوء مستقبلاً للمشروبات الكحولية أو المخدرات؛ من أجل فقدان الوعي حول الحقيقة، وهنا عليك مراقبتها ومعرفة صديقاتها، ومنعها والسيطرة على مواعيدها، خصوصاً العودة مبكراً إلى البيت.

رابعاً، المشاكل العائلية

في هذه الحالة يجب أن تكون منفتحاً وصريحاً معها حول المشاكل التي تجري ضمن العائلة، وبأنك ستعمل على حلها. وحذرت الدراسة من أن إخفاء هذه المشاكل، أو الحديث بسوء عن الأم أمامها، قد يكون خطأ فادحاً ترتكبه.

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خامساً، الأمور الحميمية

عليك أن تعطيها النصيحة الصحيحة حول كيفية الحفاظ على نفسها، وعدم تسليم نفسها مستقبلاً لرجال قد يحاولون النيل منها. فلا تعتقد أنها لا تعرف ما يدور بينك وبين والدتها في غرفة النوم، فإيضاح بعض الأمور بطريقة مهذبة يكون أفضل.

سادساً، مساعدة الآخرين

عادة ما تندفع عاطفياً لمساعدة الآخرين، وقد تقع في مطب الاستغلال، لذلك عليك أن تشرح لها أن هناك حدوداً لمساعدتهم يجب عدم تجاوزها. وأن عليها ألا تنسى نفسها.

سابعاً، تفكر كثيراً بالمال

قد ترتكب بعض الأخطاء؛ من أجل الحصول على المال، والحديث عنه بشوق لشراء حاجياتها، وهذا أمر لا بد من تغييره أو السيطرة عليه، حتى لا تنشأ عليه، وتصبح شخصية استغلالية.

ثامناً، السلامة الشخصية

عدد كبير من الفتيات يشعرن بالخوف من المجهول، وبذلك يُبدين خوفاً على سلامتهن الشخصية. هنا عليك احتواؤها لتشعر بالأمان، وأظهر لها قوتك لحمايتها وحماية جميع أفراد الأسرة.

تاسعاً، كيفية التصرف بالمال

الفتاة المراهقة تفكر حول كيفية التصرف بمصروفها، ولكنها ربما لا تعي هذا الأمر بشكل جيد. هنا يجب تعليمها الادخار، وقطع مصروفها إذا أخطأت في صرفه.