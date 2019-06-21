طفلي يعاني من آلام النمو!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 01:36 مساءً - أحيانا تستيقظ الأم ليلاً على صوت صراخ طفلها، الذي يشكو من آلام في منطقة الساق برجله، وتصبح الأم في حيرة هل يحتاج الطفل إلى أدوية لتسكين هذا الألم أم لا؟، وتستغرب من كون الطفل الصغير يعاني مثل هذا الألم!!

الدكتور جمال حمد إبراهيم، استشاري أمراض المفاصل والروماتيزم، عضو الكلية الملكية البريطانية لأمراض الباطنة، من مستشفى سليمان حبيب الطبي ، يشير إلى إن هذا الألم يطلق عليه آلام النمو عند الأطفال ويشير إلى ما يلي بخصوصه:

تحدث هذه الآلام بصورة طبيعية في نسبة 25% إلى 40% من الأطفال، وعادة تظهر في مرحلتين من عمر الطفل:

المرحلة الأولى: في سن 3-5 سنوات .

المرحلة الثانية: في سن 8-12 سنة .

الأسباب :

لا يوجد دلائل قوية أن نمو عظام الطفل تسبب الألم، ولكن الأسباب الأكثر واقعية هي حدوث الآلام والأوجاع بالساقين نتيجة القفز والركض والأنشطة البدنية التي يقوم بها خلال اليوم.

دلائل وأعراض

_ عادة يتركز الألم في العضلات وليس في المفاصل.

_ غالباً يكون في المنطقة الأمامية من الفخذ، منطقة سمانة الأرجل، ووراء الركبة.

-يكون الألم في أشده في فترة ما بعد العصر وبداية الليل، و أحياناً يوقظ الطفل من النوم.

_ تختلف حدة الألم من طفل إلى آخر.

_ غالباً لا يكون الألم بصورة يومية.

_ من العلامات التي تؤكد تشخيص آلام النمو، أنه عند الكشف الطبي يلاحظ الطبيب عدم وجود ألم عند تحريك أرجل الطفل بل على العكس تماماً فإنه يشعر بالراحة عند تدليك الأرجل أو الضغط عليها.

النتيجة

مع كل هذه الأعراض يستبعد وجود أي أسباب مرضية لهذا الألم، ففي حالة وجود أسباب مرضية للألم فإن الألم يزداد مع الكشف الطبي، وتحريك الطبيب للأرجل حيث لا يتحمل الطفل يد الطبيب أثناء الكشف.

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_ في حالات قليلة جداً، قد يحتاج الطبيب لإجراء بعض الفحوصات بالدم وأشعة سينية لتأكيد التشخيص واستبعاد وجود أي مرض آخر يتسبب في هذا الألم.

ماذا تفعل الأم؟

هناك بعض النصائح البسيطة التي ينصح باتباعها لتقليل هذا الألم:

-تدليك مكان الألم.

-ضعي كمادات دافئة على منطقة الألم.

-اعطي الطفل المسكنات البسيطة للتخلص من الألم مثل الباراسيتامول والإبيوبروفين.

_ لا تعطيه الطفل الأسبرين قبل سن 12سنة.

متى يتم الاتصال بالطبيب؟

يجب الاتصال بالطبيب في الحالات الآتية :

-ألم مستمر لا ينقطع.

-ألم في فترة الصباح.

-احمرار أو تورم في إحدى أجزاء الساق أو أحد المفاصل.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-ضعف عضلات الساق بحيث لا يستطيع الطفل المشي بصورة طبيعية

-ظهور طفح جلدي.

-فقدان الشهية.