تعرَّفي على سبب ظهور الرؤوس السوداء على الصدر وطرق التخلص منها

تظهر الروؤس السوداء على وجهكِ في الغالب، وبخاصة على الأنف وحول الشفاه، لكن ما لا تعرفينه هو أنه يمكن ظهورها عند منطقة الصدر؛ ويبدو هذا الأمر غير مألوف وغريبًا، لكن هذه المشكلة هي حقيقة لا مفر منها.

أسباب ظهور الرؤوس السوداء على الصدر

وتُعد الرؤوس السوداء هي نتوءات صغيرة تظهر على منطقة الصدر، بسبب انسداد بصيلات الشعر والمعروفة باسم المسام، وتسمّى هذه المطبات بالرؤوس السوداء، لأن سطح الجلد يبدو لونه رمادي داكن أو أسود؛ إضافة إلى ذلك، إن الرؤوس السوداء على الصدر، هي نوع خفيف من حب الشباب.

وأشار خبراء الجلد أن السبب الأكثر شيوعاً لظهور الرؤوس السوداء، هو استخدام الكريمات الثقيلة، مستحضرات اللوشن والتسمير، التي تؤدي إلى انسداد المسامات، خصوصًا عند التعرّق.

كما أن التغيرات الهرمونية مثل "انقطاع الطمث"، قد يؤدي إلى إفراط مسام الجلد في إنتاج الزيوت، ليتشكّل في نهاية المطاف الرؤوس السوداء.

ويؤدي اتباع حمية غذائية سيئة إلى زيادة مستويات الأنسولين، وتسريع نمو خلايا البشرة ممّا يسبّب انسداد المسام والبثور لتتشكّل الرؤوس السوداء.

طرق إزالة الرؤوس السوداء عن الصدر

1- طبّقي قناع الطين على الصدر، لتنظيف هذه المنطقة من كلّ الأوساخ والتراكمات التي قد تسبّبها مستحضرات البشرة.

2- قومي بتقشير منطقة الصدر، تمامًا كما تفعلين ببشرة وجهكِ؛ ننصحكِ باستخدام منتج يحتوي على حمض الجليكوليك، الذي يعمل على تطهير هذه المنطقة وترطيبها في الوقت عينه. الجئي إلى هذه الخطوة مرة واحدة في الأسبوع فقط.

3- حاولي أن تغسلي منطقة الصدر مرتين في اليوم، من خلال منظّف يحتوي على حمض الساليسيليك، لمحاربة البكتيريا والحد من زيادة إنتاج الزيوت، التي تسبب انسداداً في المسام وتشكيل الرؤوس السوداء.

4- استخدمي المنتجات التي تحتوي على غير كوميدوغينيك Non-Comedogenic، التي تعمل ترطيب بشرة الصدر وعدم سد المسام.

دلّكي منطقة الصدر بزيت شجرة الشاي، الذي يقلّل من إفراز الزيوت الزائدة، كما يرطب البشرة من العمق. هذا النوع من الزيت، يعمل تماماً مثل بيروكسيد البنزويل، الذي ينظّف بشرة الثدي من كلّ الأوساخ التي قد تسبب انسداداً في المسام وظهور الرؤوس السوداء.

5- امزجي ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقتين كبيرتين من العسل، وقومي بالتحريك حتى تصبح كعجينة. طبّقي المزيج على صدركِ، واتركيه لمدّة 30 دقيقة قبل غسله. القرفة والعسل يحتويان على مواد مضادة للإلتهابات، الأمر الذي يساعد في ازالة الرؤوس السوداء.

من ناحية أخرى، كما تهتمين ببشرة وجهكِ، عليكِ أن تهتمي بمنطقة الصدر أيضاً، ليس بهدف تفادي الرؤوس السوداء فحسب، بل للمحافظة على شباب البشرة على حد سواء.

وبعد أن اكتشفتِ كيفية ازالة الرؤوس السوداء عن الصدر، سنطلعكِ على بعض الحيل للتخلص من التجاعيد التي تحيط منطقة الصدر:

7 خطوات لمحاربة التجاعيد، الترهل والتشققات في منطقة الصدر

1. إلزمي وضعية النوم على الظهر

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من أكثر الممارسات اليومية التي تؤدي إلى ترهّل البشرة عند منطقة الصدر والثدي هي النوم في وضعية جانبية. بهذه الطريقة أنتِ تضغطين على ثدييكِ، مما يؤدي إلى ظهور طيات الجلد والتشققات فيه. من هنا، عليكِ الإلتزام بوضعية نوم مستقيمة على الظهر.

2. لا توجهي المياه الساخنة مباشرةً على منطقة الصدر

صحيح أن حرارة المياه المرتفعة تساعد على إزالة الأوساخ من البشرة وتطهيرها، لكنها في الوقت عينه تؤدي إلى تقلّص نسبة الزيوت في الجسم. من هنا، لا تقومي بتوجيه مياه الدوش مباشرةً على منطقة الصدر، تفادياً لأن تتعرّض للجفاف وبالتالي تظهر التجاعيد بشكل أسرع.

3. اختاري حمالة صدر داعمة للثديين

لا شكّ أن حمالات الصدر الناعمة من دون بطانة هي مريحة، إلّا أنها تؤدي إلى ترهّل الصدر. احرصي على أن تختاري حمّالة صدر مع بطانة، لترفع الثديين بشكل طبيعي وتحافظ على البشرة المشدودة.

4. تجنبي استعمال صابونة خشنة

تنظيف الجسم من خلال صابونة خشنة، يؤدي إلى زيادة الجفاف فيه وجعل ملمس البشرة قاسي، خاصةً عند منطقة الصدر التي تعتبر حساسة. الجئي دائماً إلى صابونات ناعمة تحتوي على الزيوت التي تعمل على ترطيب الجلد.

5. طبّقي كريم واقي الشمس على منطقة الصدر

كما ذكرنا في المقدمة، إن أشعة الشمس القويّة تؤدي إلى ظهور التجاعيد على بشرة الصدر. من هنا، لا تستهيني بأهمية تطبيق كريم واقي الشمس على هذه المنطقة لحمايتها من أي ضرر تسببه الشمس.

6. طبّقي الكريم المرطّب كل يوم

تماماً مثل أي منطقة في الجسم، عليكِ ترطيب بشرة الصدر والثدي! هذه الخطوة ستعزز شباب البشرة، تحميها من عوامل الجفاف وتسرّع الدورة الدموية فيها. لذلك، وقبل النوم قومي بتدليك هذه المنطقة بواسطة المرطّب.

7. الجئي إلى الأقنعة المخصصة لمنطقة الثدي

الأقنعة الجمالية الخاصة بالثديين تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وعلى حمض الهيالورونيك. هذان المكوّنان يعملان على تعزيز الكولاجين عند منطقة الصدر، ترطيب البشرة ومحاربة علامات الترهّل والتشققات.

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