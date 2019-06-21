بالفيديو.. كيف يرى الوصل مواجهة النصر في افتتاح دوري الخليج العربي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفرت قرعة دوري الخليج العربي في الموسم الجديد 2019-2020 عن مواجهة نارية بين فريقي الوصل والنصر في الجولة الافتتاحية.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال حميد يوسف إداري الوصل "القرعة كانت متميزة، ونشكر أصحاب الهمم على مشاركتهم في المراسم، في مبادرة طيبة من الاتحاد الإماراتي وكذلك لجنة المحترفين".

وأضاف "مواجهتنا مع النصر مباراة ديربي، وسيكون تحضيرنا لموسم كامل وليس فقط لمباراة النصر، لأنها مباراة واحدة، لكن بطولة الدوري طويلة".

وأنهى حميد تصريحاته بقوله "ننظر للموسم ككل، هي مباراة قوية وكل فريق يتمنى أن يفوز في بداية المشوار، ونسعى لتقديم موسم جيد".