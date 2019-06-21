انتبهي.. ألعاب على "أمازون" و"إي باي" تُهدد صحة أطفالك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في وقت باتت تعتمد فيه كثير من الأمهات وربات البيوت على مواقع التسوق الإلكترونية لشراء بعض المستلزمات، سواء التي تخصهن أو تخص أطفالهن، ربما بات من الضروري كذلك الانتباه لمصداقية وموثوقية ما يباع على مثل هذه المواقع من منتجات.

وكشف بحث استقصائي جديد عن أن خُمس ألعاب الأطفال التي تباع على منصات شهيرة مثل أمازون وإي باي تصنف على أنها ألعاب "خطرة" بالنسبة للأطفال.

كما اتضح من نتائج البحث، أن 58% من تلك الألعاب لا يجوز بيعها من الناحية القانونية؛ لأنها تخرق قواعد الأمان، كما أن 22% منها تحظى بمشكلات متعلقة بالسلامة.

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وأجري هذا البحث من جانب الرابطة التجارية للعب الأطفال في المملكة المتحدة، ورصد أبرز المنتجات المباعة على المنصات الشهيرة، بعد ظهور مخاوف من تجاهل قواعد السلامة، وتهديد سمعة الماركات والمتاجر الكبرى التي تمثلها تلك المنصات.

وكشف البحث عن نتائج صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تبين أن من بين كل 100 لعبة تباع على أمازون، يوجد منها 18 لعبة غير آمنة، ومن بين كل 50 لعبة تباع على إي باي، يوجد منها 24 غير آمنة، ومن بين كل 50 لعبة تباع على موقع علي بابا، يوجد منها 30 لعبة غير آمنة، أي بإجمالي 22% من أصل كل الألعاب.