أساسيات نجاح العلاقة الحميمة بين الزوجين

العلاقة الحميمة من أساسيات نجاح علاقة الزوجين وهي التي تمنع حدوث أي فجوة بينهما تتسبب في إثارة المشاكل وافتعال الخناقات الزوجية.

فمن اهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، نقص أو غياب أو فتور العلاقة الحميمة التي تعد من أهم مقومات الحياة فهي التي تخلق الحب والحنية في نفوس الزوجين لبعضهما وتساعدهما على استكمال حياتهما الزوجية بشكل ناجح وسليم. ولذلك عليك سيدتي أن تطوري هذه العلاقة وتمنحيها الاهتمام أكثر من ذلك وتظلي تبحثين بإستمرار عن الأشياء والأسباب التي تزيد من نجاح هذه العلاقة.

حرصنا اليوم على أن نذكر لك بعض الأمور التي يحبها الرجل أثناء ممارسة العلاقة الحميمة وعليك أن تعرفيها!

1- التواصل اللفظي والبصري

من أبرز الأمور التي يحبها الرجل خلال ممارسة الجماع هي التواصل معه عن طريق الكلمات اللفظية منها عبارات الحب والمغازلة وكلمات الرومانسية والاشتياق. قد يكون التواصل أيضاً عن الطريق البصري فهذه الطريقة تزيد من إثارة الرجل أثناء الاتصال الجنس وتمنحه الشعور باللذة والمتعة الجنسية. تتم من خلال تواصلك معه بالعينين وتبادل النظرات بحيث تمنحي زوجكِ الشعور باستمتاعك معه بالعلاقة وبأنه يقوم بإشباع رغباتك الجنسية. عليكِ أن تنظري في عينيه بشكل مباشر أثناء العلاقة فهذا الأمر تأثيره ساحر على الرجل ويشعره بالاطمئنان والمحبة.

2- المفاجأة

عنصر المفاجأة من أحب الأشياء إلى زوجك أثناء ممارسة العلاقة الحميمة فهي تزيد من إثارته وفي نفس الوقت تكسر الملل والروتين في العلاقة. على سبيل المثال يمكنك ممارسة علاقة جنسية سريعة خلال توقيت غير معتاد أو بطريقة جديدة وهنا يشعر الزوج بحبك ورغبتك فيه. يمكنكِ خلع ملابسه بشكل مفاجئ على الفراش وهذا يعني أنك تمهدين مبادرتك في ممارسة الجماع دون أن تتفوهي بأي كلمة مما يشعر الزوج بالمفاجأة والإثارة. ينتابه شعور برغبتك وبإثارتك الجنسية لذلك فاجئي زوجكِ سيدتي ولا تترددي وسوف تلاحظين تغير تام في علاقتك الزوجية.



3- المداعبة واللمس

هناك بعض المناطق في جسد الرجل تزيد من إثارته وشهوته الجنسية بمجرد أن تقومي بمداعبتها أو بلمسها. جربي هذه الطريقة للمس زوجكِ: قومي بلمس عضوه الذكري قبل ممارسة العلاقة الحميمة أو الضغط على الخصيتين برفق شديد. أثناء ممارسة العلاقة دلكي ظهره أو بطنه كما يمكنك مداعبة شفتيه أو أذنيه أو ثدييه مع التفوه ببعض كلمات الاشتياق والحب فهذه الطريقة تأثيرها ساحر جدًا على الرجل وتزيد من شعوره بالإثارة الجنسية لأنك تعبرين له بطريقة غير مباشرة عن مدى اعجابك بتفاصيل جسده.

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4- تفاصيل تفعلها الزوجة

هل تعلمين عزيزتي المرأة أن هناك بعض التفاصيل التي يمكنكِ أن تمارسينها قبل العلاقة الحميمة لم تكن تشغل بالك ولكن تأثيرها سحري ومذهل بالنسبة للرجل؟ من أهم هذه التفاصيل هي تناولك للحلوى أو الفاكهة أو الشكولاتة قبل ممارسة العلاقة. هذه اللأطعمة تزيد من شعور الرجل بأنوثتك وجمالكِ وتمنحه الرغبة والإثارة الجنسية. يمكنك أيضاً مداعبة خصلات شعركِ أو لمس مناطق جسدكِ بطريقة معينة ومغرية فإن معظم الرجال يحبون ذلك.

أما بالنسبة لمظهركِ الخارجي، يمكنك أخذ شاور دافئ قبل النوم بدون تجفيف شعركِ. اتركي حبات الماء تتناثر على جسدك أمام زوجك وهو على الفراش فهذه الحركة تزيد من رغبته واثارته.

5- السيطرة

الرجل بطبعه يحب السيطرة لكنه يفضل أن تسيطر المرأة هي أثناء ممارسة العلاقة الحميمة أحياناً. حينها كل ما عليه أن يفعل هو أن يستجيب إليها فقط هذه من أكثر الأمور التي تجهلها النساء عن الرجال. لذلك يمكنكِ المبادرة سيدتي بالعلاقة الحميمة وتولي انت زمام الأمور أثناء ممارسة العلاقة واشعري زوجكِ برغبتكِ. فعليك أن تقومي ببعض الخطوات الأولى أثناء ممارسة العلاقة مع المداعبة الشيقة والكلام المثير بالإضافة إلى ارتداء الملابس الداخلية المثيرة لزوجكِ والاهتمام بأنوثتكِ.

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