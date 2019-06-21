سيدة أميركية تلد طفلًا بعد خضوعها لعملية "حرمتها الإنجاب"

أنجبت امرأة أميركية طفلا يتمتع بصحة جيدة بعد استئصالها لقناتي فالوب، في أول حالة موثقة على الإطلاق وُصفت بأنها "معجزة طبية".

وخضعت إليزابيث كوف (من ولاية ميسوري) في عام 2015، لجراحة استئصال قناتي فالوب التي تربط مبيضها برحمها، بعد إنجاب 3 أطفال.

وتحدثت كوف عن الأسباب التي دفعتها إلى استئصال قناتي فالوب: أحدها هو أن العملية المعروفة باسم استئصال البوق الثنائي، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض (الشائع في عائلتها)، كما أوضحت أنها بلغت عامها الـ39 حيث يصبح الحمل أكثر خطورة طبيا.

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وأضافت إليزابيث: "كنت أيضا مطلقة وأنجبت 3 أطفال، وهي نعمة كبيرة لي، واعتقدت أن ذلك كاف"، لكن كوف البالغة من العمر 39 عاما، بدأت تشعر بالعلامات الأولى للحمل في العام الماضي.

وبعد إجراء اختبار الحمل وزيارة المستشفى المحلي لإجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية، أكد الأطباء أنها حامل بطفلها الرابع.ووُلد طفلها بنجامين في مارس الماضي بوزن 3.4 كغ، وقام الأطباء بالتأكد من استئصال قناتي فالوب أثناء إجراء عملية الولادة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث الحمل خارج الرحم، أي عندما تلتصق البويضة المخصبة خارج الرحم، ولكن في حالة كوف، كان الجنين ينمو داخل الرحم. ولم يتمكن الأطباء في Meritas Health من تفسير ذلك.

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