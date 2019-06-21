بالفيديو.. ممثل نادي النصر يتحدث عن قرعة مسابقات الموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث سالم ربيع، ممثل نادي النصر الإماراتي، عن مراسم قرعة لجنة دوري المحترفين لمسابقات الموسم المقبل 2019-2020، مشيداً بإجراءات ومراسم الحفل.
وفي تصريحات لعدسة "العين الرياضية"، قال سالم "نوجه الشكر لاتحاد الكرة ولجنة المحترفين على هذا التنظيم الأكثر من رائع، ليس غريباً عليهم هذه الأجواء".
وأتم "سنخوض مواجهة ضد الوصل في بداية دوري المحترفين كديربي مبكر، وهذا يمنحك تفاؤلا وروحا معنوية عالية لانطلاقة قوية للموسم".
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