امرأة تايلاندية يتضخم ثديها والأطباء يستبعدون إصابتها بالسرطان

أثارت امرأة تايلاندية حيرة الأطباء بعدما لم يتمكن أحد منهم من تشخيص حالتها ومعرفة أسباب تضخم ثديها منذ تسعة أشهر، الأمر الذى تسبب لها فى آلام الرقبة والكتف والظهر.

وأشارت المرأة التايلاندية، والتى تدعى لام فراى سى نوان، وتبلغ من العمر 46 عاما، إلى أنها لاحظت أن ثديها يكبر منذ ثلاث سنوات، إلا أنه منذ تسعة أشهر لاحظت أنه ينمو بشكل كبير وبسرعة أجبرتها فى النهاية على استخدام رباط من القماش لمحاولة التحكم فيه، كما تسبب فى جعلها غير قادرة على العمل أو الحركة.

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وأثار ما يحدث للمرأة التايلاندية، حيرة الأطباء، إلا أنهم استبعدوا أن تكون لديها أورام سرطانية، بعدما أوضحت لهم أنها لاحظت أن عملية النمو بدأت أولا فى ثديها الأيسر لمدة خمسة أشهر، ثم نما الثدى الأيمن بعد ذلك، إلا أن الأطباء فى مستشفى فوتهاشينارات استبعدوا الأورام السرطانية، حسبما ذكر "فيتسانولوك نيوز".

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ويتقرر إجراء فحص طبى شامل للمرأة فى 19 يوليو /تموز، إلا أن كونها هى وزوجها عاطلان عن العمل، جعلها تشعر بالخوف من عدم تمكنها من دفع تكاليف الفحص الطبى، وهو ما دفعها لمناشدة الجميع من أن أجل مساعدتها ماديا.

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