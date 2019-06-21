توقيف عارضة الأزياء كيلسي تيرنر بعد إدانتها بمقتل طبيب نفسي

أُوقفت عارضة الأزياء كيلسي تيرنر، والتي تبلغ من العمر 26 عاما، في ستوكتون بولاية كاليفورنيا، وجاء ذلك بعد إدانتها بمقتل طبيب نفسي يبلغ من العمر 71 عاما في لاس فيغاس، بينما تم احتجاز صديقها، المشتبه بها أيضا في القضية، بعد شهر واحد.

ونفت عارضة الأزياء وصديقها جون كينيسون علاقاتهما بمقتل الطبيب النفسي توماس بورشار الخميس 13 يونيو في لاس فيغاس.

وحسب موقع “8 نيوز ناو” يضع مكتب المدعي العام القضية أمام إحدى اللجان وما إذا كان على النيابة العامة متابعة عقوبة الإعدام للزوجين.

يذكر أن الزوجين مثلا أمام المحكمة بعد يومين من اعتراف زميلتها السابقة ديانا بينا بأنها متورطة في قضية القتل واتهمت تيرنر وكينيسون في ذبح الطبيب الذي عثر على جثته المتعفنة في صندوق سيارة على طريق مهجور خارج لاس فيغاس في 7 مارس/ آذار.

كانت وسائل الإعلام نقلت عن ضباط الشرطة قولهم، إن الطبيب كان متورطا في علاقة حميمة مع تيرنر حتى أنه دفع حق الإيجار لمنزل في لاس فيغاس حيث عاشوا المتهمين، وتم توقيف العارضة الإباحية في 21 مارس/ آذار في ستوكتون، كاليفورنيا، بينما تم توقيف صديقها كينيسون في 17 أبريل/ نيسان في لاس فيغاس.

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