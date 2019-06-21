فيديو.. درصاف القنواطي.. حكمة تونسية اقتحمت عالم الرجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت الحكمة التونسية درصاف القنواطي تاريخ الكرة التونسية والعربية والأفريقية، كأول حكمة تدير مباراة في دوريات المحترفين. درصاف صاحبة الـ35 عاما تلقت إشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد إدارتها مباراة الترجي والبنزرتي في الدوري التونسي. "العين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي كيف اقتحمت درصاف القنواطي عالم الرجال.

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