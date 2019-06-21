تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السحلب على الطريقة السورية

القاهرة - لايف استايل المقادير

5 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)

3 x معلقة كبيرة نشا

3 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة ماء زهر

1 x معلقة كبيرة قرفة الطريقة:

هنذوب في وعاء كوب من الحليب مع النشاء.

و بعدين هنضع في قدر على النار كميّة الحليب المتبقّية ونضيف ماء الزهر والسكر.

هنقلب المكونات جيدا ونضيف إليها مزيج الحليب والنشا وتترك لتغلى لدقائق.

هنصب السحلب الساخن في أكواب، ونزينها بالقرفة المطحونة ويقدم ساخن. قد يهمك أيضا: وصفة سهلة لإعداد مشروب السحلب الساخن طريقة سهلة وسريعة لصنع السحلب الساخن في البيت

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