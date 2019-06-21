تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الهريسة

القاهرة - لايف استايل المقادير

2 x كوب سميد

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب جوزهند (مبشور)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب زيت ذرة (أو زبدة)

1 x كوب سكر

مقادير شربات السكر

1 x كوب ماء

2 x كوب سكر

2 x معلقة صغيرة ماء زهر

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون الطريقة

فى بولة كبيرة هنضيف السميد والسكر والباكينج بودر وجوز الهند والزيت ونقلب كويس جدا.

أثناء التقليب هنضيف اللبن شوية شوية لحد ما العجينة تتماسك بحيث لا تكون صلبة ولا سائلة, مهم قوام العجين يكون متوسط.

هنجيب صينية وندهنها بالزيت ونفرد فيها العجين بالسمك المطلوب وممكن نرش مكسرات على الوش حسب الرغبة.

هندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج الهريسة.

هنحضر شربات السكر

فى حلة على النار هنضيف الماء والسكر ونقلبهم كويس لحد ما الماء يغلى ولمدة 10 دقائق.

لو ظهرت على سطح الماء أى رغوة هنشيلها بالمعلقة.

هنضيف عصير الليمون ونقلب كويس ويترك الخليط على النار حوالى 10 دقائق أو لحد ما الصوص يتقل وبعدين يرفع من على النار ويضاف ماء الزهر ويترك ليبرد

بعد ما تخرج الصينية من الفرن هنصب عليها الشربات وتقدم.. بالهنا والشفا قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيرحلى السميد المحموس البارد طريقة إعداد وتحضير بسكويت السميد الشهي

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