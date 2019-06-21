القاهرة - لايف استايل المقادير

6 x شريحة عيش توست (محمص)

6 x معلقة كبيرة جبنة (ريكفورد)

5 x عدد فص ثوم

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة كبيرة سكر بنى

1 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x رشة زعتر

1 x رشة ملح

½ x كيلو بصل (شرائح)

¼ x كوب زيت زيتون الطريقة:

فى وعاء عميق نضع زيت الزيتون والبصل والثوم ونقلب ونهدى النار ونغطى الوعاء ونتركة حتى يذبل مع التقليب من حين لأخر.

ثم نضيف السكر ونتبل بالملح والفلفل والزعتر ونقلب ونتركة على نار هادئة ونغطى الإناء مع التقليب من حين لاخر حتى يأخذ لون بنى فاتح.

يترك حتى يبرد تماما ثم نحضر شرائح التوست ثم يوزع عليها الجبنة ثم نوزع فوق القشطة البصل المكرمل ثم ينثر فوقها زعتر طازج وتقدم بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر التوست بالتونة والزبد طريقة اعداد وتحضير بيتزا التوست السريعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.